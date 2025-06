Chi affronterà Jannik Sinner nell’ATP di Halle: i possibili rivali turno per turno, c’è Zverev

Il ranking ATP rilasciato nella giornata odierna (lunedì 9 giugno) verrà utilizzato per definire le 8 teste di serie del tabellone principale di singolare maschile del Terra Wortmann Open 2025 di tennis: il sorteggio è previsto a partire dalle ore 11.00 di venerdì 13 giugno.

Jannik Sinner sarà il numero 1 del seeding e per questo motivo potrà ritrovare soltanto in finale il tedesco Alexander Zverev (numero 2), mentre potrà incontrare uno tra il russo Daniil Medvedev (numero 3) ed il transalpino Arthur Fils (numero 4) soltanto in semifinale.

Ai quarti potrà esserci, infine, l’incrocio con una delle teste di serie dalla 5 alla 8, ovvero, nell’ordine, il russo Andrey Rublev, l’argentino Francisco Cerundolo, il transalpino Ugo Humbert ed il ceco Tomas Machac. Nei primi due turni l’azzurro non incontrerà teste di serie.

CHI POTREBBE INCONTRARE NEI VARI TURNI JANNIK SINNER

Primo turno

Giocatori non inseriti tra le teste di serie.

Secondo turno

Giocatori non inseriti tra le teste di serie.

Quarti di finale

Una testa di serie tra la 5 e la 8, ovvero Andrey Rublev, Francisco Cerundolo, Ugo Humbert e Tomas Machac.

Semifinali

Una testa di serie tra la 3 e la 4, ovvero Daniil Medvedev ed Arthur Fils.

Finale

La testa di serie numero 2, ovvero Alexander Zverev.