Charles Leclerc non farà le FP1 oggi in Austria: chi è Dino Beganovic, il pilota che lo sostituisce

Sarà un weekend di importanti novità per la Ferrari al GP d’Austria. Sulla pista di Spielberg, infatti, la scuderia di Maranello ha deciso di portare un nuovo fondo e altre novità aerodinamiche sulla carrozzeria, sperando di poter dare una svolta ad una stagione finora decisamente deludente. Le novità, però, non riguardano solo la macchina, ma anche i piloti, visto che Charles Leclerc non parteciperà alle FP1 e verrà sostituito da Dino Beganovic.

Non è un esordio per il pilota svedese, visto che aveva già preso parte ad una sessione di libere nel GP del Bahrain. Ricordiamo che ogni scuderia per regolamento deve utilizzare un rookie per quattro sessioni durante la stagione. Beganovic non sarà l’unico rookie presente in Austria, visto che anche la McLaren ha deciso di dare la macchina di Lando Norris all’irlandese Alexander Dunne, attuale leader della classifica di Formula 2.

Una graduatoria dove al momento Beganovic occupa il decimo posto. Il 21enne svedese è arrivato sul finire della passata stagione in F2 correndo per il team DAMS, mentre in questa stagione è passato poi a correre per il team Hitech Grand Prix.

Beganovic è entrato in Ferrari nel 2020, diventando uno dei piloti dell’Accademy. Le prime gare da pilota Ferrari sono state nella serie italiana della Formula 4 con il Prema Powerteam. Rimanendo nella stessa squadra, l’anno successivo lo svedese ha poi corso il campionato europeo di Formula Regional, riuscendo poi a vincere anche il titolo nel 2022. Nel 2023 e 2024 sempre con Prema è passato in Formula 3, chiudendo al sesto posto in entrambi i Mondiali.

La prima sessione di prove libere comincerà alle 13.30. Sicuramente c’è attesa per vedere cosa farà Beganovic, che avrà come obiettivo quello di migliorare il suo debutto in Bahrain, dove ha concluso al quattordicesimo posto.