Champions League: Marsiglia-Napoli 1-2, le pagelle degli azzurri

Grande vittoria del Napoli che balza a quota 6 punti nel girone di Champions League: il blitz di Marsiglia porta gli azzurri a pari punti con Arsenal e Borussia Dortmund.

Riviviamo insieme l’impresa del Velodrome con le pagelle dei protagonisti.

Reina 6: un solo intervento nel primo tempo e dal suo rilancio parte la clamorosa palla gol sciupata da Higuain; incolpevole sul gol, nel finale è decisivo in presa alta sulla punizione in pieno recupero di Valbuena.

Albiol 6: una colonna nella difesa azzurra che concede pochissimo all’attacco francese. Pulito e preciso nelle chiusure.

Fernandez 6: ha la fiducia del tecnico e la mostra anche in campo nell’arco di tutti i 90′.

Maggio 6: al rientro anche in Champions dopo l’infortunio sciorina una prestazione all’altezza senza soffrire sulla fascia di pertinenza.

Armero 5,5: il peggiore dei suoi, fallisce una buona occasione nel primo tempo e sbaglia qualche pallone di troppo.

Inler 6,5: quantità e qualità per annientare i francesi, lo svizzero ormai è una certezza in cabina di regia.

Behrami 6,5: tutto cuore e polmoni, il mediano rossocrociato ci mette come al solito gambe e fiato finchè può e salvo lo sterile forcing finale dei padroni di casa, giganteggia in mezzo al campo.

Hamsik 6: non è ancora l’Hamsik che conosciamo, ma questa sera si sacrifica molto in copertura e dal suo piede parte l’azione del raddoppio. Dal 83′ Insigne sv: scampolo di partita per il Magnifico che regala qualche buona giocata, utile a guadagnare metri e secondi nel finale convulso.

Callejon 6,5: corsa, qualità ed un gol pesantissimo. Non è un caso se è sempre stato il preferito di Mourinho…

Mertens 7: il migliore in campo degli azzurri. Un avvio fulminante con un gol mancato dopo appena due minuti, poi assist, accelerazioni e giocate di alta scuola come il colpo di tacco per Zapata: meriterebbe il gol, ma dimostra a tutti che Benitez questa sera ha scelto bene schierandolo titolare. Dal 76′ Mesto 6: da terzino sinistro non giocava da tempo, ma si disimpegna bene anche al Velodrome.

Higuain 6,5: croce e delizia. Non è ancora al 100% e si nota, sciupa una palla gol clamorosa, ma si riscatta con gli interessi servendo un assist al bacio per Callejon che sblocca il risultato. Dal 58′ Zapata 6,5: al secondo spezzone di gara in Champions trova un gol capolavoro che spiana la strada al successo degli azzurri. Ma ha ancora bisogno di tempo e minuti per crescere…

Benitez 7: indovina tutto. Da Mertens titolare, al cambio Higuain-Zapata: mosse che alla fine si sono rivelate vincenti.

