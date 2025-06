Challenger Milano 2025: Marco Cecchinato vince il torneo da wild card

Nella prima parte dell’anno aveva dichiarato che, qualora non avesse chiuso la stagione nei primi 200 del mondo, si sarebbe ritirato. Marco Cecchinato sta provando a fare di tutto per rinviare questi propositi, e a testimoniarlo c’è la vittoria al Challenger di Milano, disputato all’Harbour Club e che vede il trentaduenne siciliano vincere di nuovo a 9 anni dalla prima volta.

Un successo, quello dell’ex semifinalista del Roland Garros, arrivato senza perdere un set. Destinatario di una wild card, Cecchinato si è subito imposto sul qualificato spagnolo Max Alcalá Gurri per 6-4 6-1, quindi ha sconfitto il portoghese Frederico Ferreira Silva, numero 6 del seeding, per 6-3 6-0.

Ai quarti di finale è stata la volta dell’olandese Max Houkes, testa di serie numero 3, sconfitto per 6-4 6-2. In semifinale lo scontro più atteso, quello con l’altra wild card Jacopo Vasamì. Di lui va ricordato altresì un bel pezzo di cammino, perché all’esordio c’è stata la sfida tra lui e lo spagnolo Andres Santamarta Roig: si tratta dei numeri 2 e 1 nel ranking junior. Ha vinto Vasamì per 6-3 7-5, il che l’ha lanciato verso la semifinale.

Contro questo Cecchinato, però, ben poco da fare: 6-3 6-3 e palermitano in finale, dove il numero 1 del seeding, il croato Dino Prizmic, classe 2005 che sta anch’egli cercando di farsi largo, si è dovuto inchinare per 6-2 6-3. A questo punto “Ceck” si è anche ripreso una bella fetta della rincorsa da lui intesa: guadagna 138 posizioni e, lunedì, sarà numero 299 del ranking ATP. Con 171 punti gliene mancheranno 106 per riaffacciarsi ai 200, ma intanto porta all’Italia il quarto successo Challenger stagionale dopo Matteo Gigante al Garden di Roma, Francesco Maestrelli a Francavilla al Mare e Andrea Pellegrino a Perugia.