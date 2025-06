Cesare Butini loda Sara Curtis e Carlos D’Ambrosio: il bilancio del Settecolli

Calato il sipario sull’edizione n.61 del Trofeo Settecolli di nuoto. Nella piscina del Foro Italico, una tre-giorni importante per sondare la condizione degli atleti azzurri, specialmente pensando a quanto ci sarà dal 27 luglio al 3 agosto. Il riferimento è ai Mondiali di Singapore.

A questo proposito, tempi alla mano, si sono inseriti alcuni atleti nell’elenco definito al termine degli Assoluti primaverili. Ludovico Viberti (100 rana), Benedetta Pilato (50 rana) e Federico Burdisso (200 farfalla) hanno mostrato dei segnali. Vero è che da parte della FIN e soprattutto da Cesare Butini (Direttore Tecnico della Nazionale italiana) c’è la necessità di un ricambio generazionale. A questo proposito, Butini è stato particolarmente colpito dalle prestazioni di Sara Curtis (50-100 sl) e di Carlos D’Ambrosio (100-200 sl).

“Le prestazioni sono state buone da parte di tutti; in vista dei mondiali effettueremo delle valutazioni per il completamento della Nazionale. Sicuramente presenteremo una squadra competitiva, sapendo che stiamo lavorando soprattutto per le Olimpiadi di Los Angeles 2028: il quadriennio è appena iniziato“, ha dichiarato il Direttore Tecnico della Nazionale.

“Tanti giovani si stanno mettendo in mostra ed è un’ottima indicazione: su tutti ovviamente Curtis, che ormai è un’atleta consolidata a certi livelli, e D’Ambrosio che nei 200 stile libero ha tenuto dietro un campione come James Guy. Nei 50 stile libero vinti della Curtis è stato bello vedere il temperamento di Silvia Di Pietro che le ha tenuto testa. Nei 200 stile libero, invece, mi aspettavo qualcosa in più dagli altri in ottica staffetta ma è un periodo di carico per molti atleti. La prima nazionale del nuovo quadriennio quindi nascerà con un connubio tra campioni affermati e giovani in rampa di lancio“, ha aggiunto Butini.