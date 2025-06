Cecilia Zandalasini nella storia: superati i 1000 punti con la maglia dell’Italia

Con la tripla del 29-24 nel corso del secondo quarto della finale per il terzo e quarto posto degli Europei femminili 2025 tra Italia e Francia, Cecilia Zandalasini ha raggiunto un record storico. Sono infatti diventati più di 1000 (in quel momento 1002, sarebbero poi aumentati) i punti della superstar azzurra con la maglia della Nazionale italiana.

Un traguardo, questo, non comune nella storia della pallacanestro italiana, ma neanche insolito, perché sono diverse ancora le giocatrici ad aver superato questa particolare quota. Va però detto che i 1000 di Zanda assumono un valore differente perché sono cambiate le dinamiche della pallacanestro internazionale, con anche un anno come il 2024 nel quale l’Italia ha disputato appena due partite ufficiali.

In particolare, la leader forse irraggiungibile è Catarina “Cata” Pollini, autrice nella propria grandissima carriera azzurra di 3915 punti: enorme la distanza da Bianca Rossi (2503) e Mara Fullin (2293). Parliamo di tre figure di statura enorme: Pollini è stata la prima giocatrice italiana ad approdare in WNBA, con le Houston Comets nel 1997 (anno di debutto della lega professionistica femminile; la franchigia, quell’anno campione, non superò poi la crisi finanziaria del 2008).

Quanto alle altre due, Bianca Rossi è stata importantissima negli Anni ’70 e ’80 tra Treviso, Roma, Milano, Parma e Ferrara, mentre Mara Fullin, tra gli ’80 e i ’90, è stata parte di due grandissime squadre italiane in Europa: Vicenza prima e Pool Comense poi.