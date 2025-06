Carmine Nunziata: “Potevamo chiuderla prima, c’è qualcosa da correggere”

L’Italia ha sconfitto la Romania per 1-0, debuttando con un successo fondamentale agli Europei Under 21 che sono incominciati oggi in Slovacchia. La nostra Nazionale si è imposta a Trnava grazie alla rete di Tommaso Baldanzi, ma è stato decisivo anche il rigore parato da Sebastiano Desplanches sul finire del primo tempo. Da annotare anche la prestazione di qualità offerta da Luca Koleosho, che ha colpito un palo nella frazione d’apertura.

Il CT Carmine Nunziata ha tracciato un bilancio ai microfoni della Rai: “La prima partita nei gironi è sempre fondamentale, non è mai facile perché incontri squadre organizzate. Abbiamo fatto molte cose buone e c’è qualcosa da correggere, venivamo da 15-20 giorni in cui non avevamo mai giocato 90 minuti e i ragazzi sono stati bravi. Le partite sono così, ci è andata bene perché Desplanches ha parato il rigore: potevamo chiuderla prima invece di soffrire così“.

L’Italia tornerà in campo sabato sera per fronteggiare i padroni di casa, i quali oggi hanno messo paura alla Spagna cedendo per 3-2 soltanto nei minuti finali. Sarà una partita chiave per il prosieguo del cammino continentale degli azzurri, visto che soltanto le prime due classificate del girone si qualificheranno ai quarti di finale.