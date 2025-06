Carlos Alcaraz: “Vincere così non mi piace, primi due set durissimi. Musetti fantastico, guarderò Sinner-Djokovic”

Carlos Alcaraz ha avuto la meglio nella semifinale del Roland Garros giocata contro Lorenzo Musetti, qualificandosi all’atto conclusivo del secondo Slam della stagione dopo che il tennista italiano si è ritirato. Un problema alla coscia sinistra ha frenato il toscano nel corso di un terzo set a senso unico e lo ha poi obbligato ad abbandonare la terra rossa rossa di Parigi in avvio del quarto parziale, quando ormai lo spagnolo era in totale controllo della situazione.

Un peccato perché il nostro portacolori aveva dettato legge nel primo set e nel secondo era riuscito a recuperare un paio di break, inchinandosi però contro l’iberico al tie-break. La corsa del numero 6 del ranking ATP si ferma, mentre prosegue quella del campione in carica nella capitale francese, che ora se la dovrà vedere contro chi riuscirà ad avere la meglio nell’altra semifinale tra il nostro Jannik Sinner (numero 1 del mondo) e il veterano serbo Novak Djokovic (24 volte Campione Slam).

Carlos Alcaraz ha voluto lanciare un messaggio a Lorenzo Musetti al termine dell’incontro: “Vincere così non è piacevole. Musetti ha disputato una stagione su terra fantastica è uno dei pochi degli ultimi trent’anni ad avere raggiunto almeno la semifinale in tutti i tornei più importanti sulla terra rossa. Gli auguro il meglio e di tornare in fretta per goderci il suo tennis“.

Il numero 2 del mondo ha poi analizzato la partita: “I primi due set sono stati durissimi: nel primo potevo fare break ma non ci sono riuscito perché stava giocando un grande tennis. C’è stato un pochino di sollievo dopo aver vinto il secondo set, dovevo spingerlo al limite ed essere sempre aggressivo, fare in modo che non giocasse il suo tennis. Ho trovato un po’ più di calma, ho visto le cose in maniera più chiara e ho giocato un buonissimo tennis a inizio terzo set“.

Lo spagnolo ha dichiarato che seguirà l’altra semifinale tra Jannik Sinner e il serbo Novak Djokovic: “Non mi perderò la partita di stasera, è una delle sfide più belle del tennis: sono un grande fan di questo sport, me la godrò e cercherò di capire qualcosa che potrò fare dal punto di vista tattico nella finale di domenica“.

Un ultimo passaggio sulla sua condizione fisica: “Sto alla grande: sono state settimane intense, c’è ancora un passo da fare. Mi sembra di giocare bene, sono in fiducia e quello che mi rimane da dare lo darò domenica. Mi sembra di aver giocato un buonissimo torneo e ora è arrivato il momento di dare il 110%”.