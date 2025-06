Carlos Alcaraz vince il Queen’s. Lo spagnolo batte Lehecka e allunga la serie di vittorie

Continua lo straordinario momento di forma di un Carlos Alcaraz a dir poco incontenibile. Nella finale del torneo ATP del Queen’s la testa di serie numero uno piega, in due ore e otto minuti il ceco Jiri Lehecka con il punteggio di 7-5 6-7(5) 6-2 e vince così, se non si considera l’assenza forzata nel Masters 1000 di Madrid, il suo quinto torneo consecutivo.

Il ceco inizia bene con il servizio dell’1-0 tenuto a 15, l’iberico replica rapidamente per l’1-1. Sul 2-2 Lehecka concede palla break, l’annulla con l’ace e firma il 3-2 con il servizio, la risposta del due volte vincitore del Roland Garros è istantanea con il 3-3 siglato a zero. Sul 5-4 il numero 30 ATP sale 0-30, il primo favorito del seeding però non vacilla, si affida al servizio ed impatta sul 5-5. La svolta arriva nell’undicesimo gioco quando, sul 30-15, il numero due del mondo mette pressione al rivale, ne capitalizza gli errori e conquista quattro punti di fila per il 6-5, prologo alla chiusura del dodicesimo gioco in cui Alcaraz si appoggia al servizio per fissare il 7-5 del parziale di apertura.

La seconda partita si apre con il servizio difeso a zero da Lehecka che non capitalizza, sul 40-30, l’opportunità di portare l’avversario ai vantaggi con un errore di diritto. Il tennista ceco chiede aiuto alla forza della propria battuta per griffare il 2-1, il rivale sfodera addirittura il game perfetto, con 4 ace di fila per il 2-2. I due contendenti sono bravi a difendere la propria battuta senza mai arrivare ai vantaggi. Sul 4-4 la testa di serie numero uno rimonta da 40-15 portando ai vantaggi il rivale che è bravo a salvarsi con il vincente di rovescio. L’equilibrio non si sblocca, l’iberico si salva ai vantaggi nel dodicesimo gioco e rimanda il verdetto al tie-break. Lehecka detta i ritmi delle operazioni, si porta in vantaggio sul 3-1 e sul 4-2 prima di essere raggiunto sul 5-5. Il doppio fallo dello spagnolo e il servizio vincente valgono il 7-5 che rimanda il verdetto alla terza frazione.

Il set decisivo, come spesso accade, premia la crescita alla distanza del numero uno di Spagna. Alcaraz parte forte, concede le briciole nei propri turni di battuta e indirizza l’andamento della contesa a proprio favore con il break ottenuto a 30 nel quarto gioco per il 3-1. Al servizio la prima testa di serie del torneo continua ad essere una sentenza e nell’ottavo game cambia ancora una volta passo, sfrutta il doppio fallo del rivale e con il winner di diritto si procura il match point. La partita si chiude sul rovescio scagliato in rete dal ceco per il 6-2 finale.

Alcaraz serve 18 ace, commette due doppi falli e mette dentro il 65% di prime palle. Il giocatore murciano ottiene l’87% di punti con la prima e il 72% della seconda, il suo rivale si ferma invece al 71% sulla prima e al 56 sulla seconda. Il numero due del mondo piazza 33 vincenti contro 25 errori gratuiti.