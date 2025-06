Carlos Alcaraz torna a parlare di Sinner: “Per lui è stata dura dopo Parigi, alcune sconfitte sono difficili da superare”

Prosegue il cammino di Carlos Alcaraz nel torneo Atp 500 del Queen’s. L’iberico si è imposto in due set nei quarti di finale sul francese Arthur Rinderknech cogliendo l’accesso al penultimo atto della competizione londinese su erba, un vero e proprio antipasto di ciò che sarà in quel di Wimbledon.

Le sue dichiarazioni sul momento di forma, lui che è reduce dal trionfo al Roland Garros: “Mi sento bene e ho fatto tutto il necessario per essere pronto. Ho una grande squadra che mi aiuta in ogni dettaglio”.

Proprio sulla finale del torneo parigino è tornato a parlare in conferenza stampa, soffermandosi sul suo rivale Jannik Sinner: “Sono onesto, è stata dura per lui. Quanto tempo ci vuole per riprendersi dopo una sconfitta così bruciante? Dipende dalle partite. Io ne ho perse tante anche molto lunghe ma sono sempre uscito a testa alta”.

E aggiunge: “So che per Sinner è stata dura mentalmente dopo Parigi, è normale che sia così. Per esperienza personale, mi ci sono voluti tre o quattro giorni per riprendermi mentalmente dopo simili batoste”.