Carlos Alcaraz svela il suo segreto per Wimbledon: “Quando gioco senza pensare, riesco a esprimere il mio miglior tennis”

Carlos Alcaraz si presenta con la serenità e la convinzione di centrare un altro successo a Wimbledon. Le vittorie in successione tra terra ed erba, specialmente l’affermazione nella finale del Roland Garros contro Jannik Sinner, hanno dato all’iberico un plus di energia tale in vista dei Championships. Ci sono le possibilità per centrare una clamorosa tripletta, ricordando le ultime due affermazioni sui prati Church Road griffate da Carlitos.

Ne ha parlato nel Media-Day: “Quando gioco senza pensare ad altro, è lì che mi sento più libero. È in quei momenti che mi diverto di più e do il meglio. Ora mi sento davvero molto libero in campo. Credo che il tennis più bello sia quello che si vede su questa superficie. Il suono della palla, il modo in cui bisogna muoversi, le variazioni: quando tutto funziona, sembra di volare. Mi piace essere aggressivo, andare a rete, usare slice e smorzate. Questo è il tennis che voglio giocare e qui sull’erba posso davvero esprimermi al meglio“, le considerazioni dell’iberico.

Fondamentale anche il supporto dalla propria squadra: “Importante stare con persone che ti fanno sentire bene. Se non sono sereno fuori dal campo, non posso esserlo nemmeno dentro. Il mio staff mi aiuta molto a mantenere concentrazione e calma. Sono grato a loro, perché è anche grazie a loro se riesco a giocare un tennis di alto livello”.

Ai microfoni anche una rivelazione su un allenamento con il giovane brasiliano Joao Fonseca: “Avevo voglia di allenarmi con lui, lo avevo già fatto nel 2023. È nuovo sull’erba ma ha uno stile di gioco che può renderlo molto forte su questa superficie. Gli piace attaccare e venire a rete. Deve ancora imparare tanto, ma ha un livello già altissimo”.