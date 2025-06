Carlos Alcaraz: “Non ho un vantaggio mentale su Sinner, tornerà più forte e a Wimbledon sa esaltarsi”

Staccata la spina per qualche giorno, festeggiando con i propri amici a Ibiza il suo secondo Roland Garros consecutivo, Carlos Alcaraz torna in campo per affrontare il celebre torneo del Queen’s. Sull’erba di Londra il n.2 del mondo è pronto per riprendere le corsa, in vista dell’evento clou della stagione sui prati, Wimbledon.

Impossibile però mettersi alle spalle quanto accaduto nella finale a Parigi: una vittoria in rimonta contro Jannik Sinner (n.1 del ranking), sotto di due set, cancellando tre match-point e imponendosi al super tie-break, in un confronto di altissimo livello. “Ho rivisto spesso alcuni video della finale, ho parlato coi miei amici di quello che è successo, ma è ancora difficile per me credere di aver vinto quella partita: mi sembra impossibile“, ha dichiarato in conferenza stampa Alcaraz.

Nei Championships, Carlitos si presenta da campione in carica e sogna una replica dell’anno passato, quando seppe vincere sulla terra rossa parigina e sull’erba londinese a stretto giro. Una vittoria contro Sinner che ha fatto pendere sempre più dalla bilancia dello spagnolo il conto degli scontri diretti (8-4), essendosi imposto nei cinque ultimi match disputati contro il pusterese.

Tuttavia, l’iberico non si sente superiore all’azzurro e non crede di avere un vantaggio dal punto di vista psicologico: “No, non penso di avere un vantaggio mentale su di lui ora. Immagino quello che può aver passato, quanto male gli abbia fatto la finale di Parigi. La cosa bella del tennis però è che non ci si ferma mai: non hai molto tempo per disconnettere e riflettere perché dietro l’angolo c’è sempre un’altra partita importante. Jannik tornerà con una forza e motivazione mai viste prima, anche perché Wimbledon è un torneo che lo esalta, lui sa giocare molto bene sull’erba e ovviamente è candidato per arrivare in finale e vincerlo“, ha sottolineato.

“Ci sono sconfitte in finale che assimili più difficilmente di altre, e lo dico perché è capitato anche a me. Però so bene le capacità che ha Sinner: so che tornerà più forte, che imparerà da questa situazione, che tornerà a competere al massimo livello anche mentale come fa sempre. No, non credo di avere un vantaggio su di lui ora a livello di testa“, ha concluso.