Carlos Alcaraz, il piano di avvicinamento alla semifinale con Musetti: annunciata una versione “turista”

Carlos Alcaraz ha travolto lo statunitense Tommy Paul e si è qualificato in maniera perentoria alle semifinali del Roland Garros, ribadendo il suo status di grande favorito del secondo Slam della stagione. Il fuoriclasse spagnolo si era distratto nei turni precedenti concedendo un set all’ungherese Fabian Maroszan, al bosniaco Damir Dzumhur e allo statunitense Ben Shelton, ma contro l’americano non ha avuto sbandamenti e si è imposto in maniera travolgente.

Il numero 2 del mondo tornerà in campo venerdì 6 giugno per affrontare Lorenzo Musetti: l’iberico partirà ancora una volta con i favori del pronostico, ma il toscano ha tutte le carte in regola per mettere in difficoltà l’avversario e per cercare il colpaccio. Il campione in carica punta a raggiungere l’atto conclusivo dopo il trionfo di dodici mesi fa, ma ora il cammino si fa più complicato dopo una prima parte di tabellone oggettivamente davvero molto semplice per un grande specialista della terra rossa..

Come si avvicinerà Carlos Alcaraz al confronto con il tennista italiano? La testata spagnola Marca si sofferma sui suoi prossimi passi a Parigi: si allenerà questo mercoledì per sciogliere i muscoli dopo il quarto di finale e si prenderà un giovedì di riposo. Il tennista sarà in modalità turista: ha in programma di visitare la capitale francese e vorrebbe tornare alla Reggia di Versailles, un luogo che ha visitato l’anno scorso e che gli è piaciuto molto.

Il piano è contrario rispetto alla scorsa edizione, quando si è prima riposato e poi dopo è tornato ad allenarsi per prepararsi alla semifinale con Jannik Sinner. Sarà la seconda volta, nell’attuale edizione del torneo, che il quattro volte campione Slam fa il turista in terra transalpina: nella prima settimana ha approfittato di un pomeriggio per visitare il Parc de Monceau.