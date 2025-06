Carlos Alcaraz: “Giocare contro un big server non mi preoccupa più. Primo set decisivo”

Carlos Alcaraz batte anche Ben Shelton e approda ai quarti di finale del Roland Garros 2025. Il fenomeno spagnolo, reduce dal trionfo agli Internazionali d’Italia, ha vinto la decima partita consecutiva sconfiggendo il giovane talento americano in quattro spettacolari set per 7-6 6-3 4-6 6-4 e raggiungendo al prossimo turno un altro statunitense, Tommy Paul.

“Adesso so come trattare un big server. All’inizio della mia carriera, quando sono approdato nel Tour, non mi piaceva giocare contro chi serviva molto bene ed era pure solido da fondo, come per esempio Zverev. Poi mi sono abituato e ora la cosa non mi preoccupa: confido nella mia risposta e anche contro Shelton l’ho dimostrato. Molto è girato su quel primo set, che avrebbe anche potuto vincere lui. E a quel punto si sarebbe fatta ancor più complicata. Sono contento di esserne uscito bene, vincendo al quarto, perché le insidie ci sono state eccome“, le dichiarazioni del numero 2 al mondo dopo il match (fonte: Supertennis).

Sulla concessione di un punto a Shelton dopo aver effettuato una volée vincente lanciando però la racchetta un attimo prima dell’impatto: “Se non avessi detto nulla mi sarei sentito in colpa. Sapevo di avere eseguito un colpo non permesso dal regolamento, non mi sarei sentito bene con me stesso se fossi stato zitto. Non sarebbe stato corretto nei confronti di Ben, dell’arbitro e del pubblico. Credo che lo sport sia anche questo: rispettarsi a vicenda in ogni momento“.

Sul prossimo match con Tommy Paul (spagnolo avanti 4-2 nei precedenti): “Abbiamo giocato spesso contro e sono state partite dure. Ma sono anche partite divertenti, di solito, in cui il pubblico non si annoia perché riusciamo a creare dei punti ben giocati, di ottimo livello. Lui si sta esprimendo bene, è sicuramente in fiducia e io dovrò alzare il livello, evitando gli errori che ho fatto fin qui“.