Carlos Alcaraz domina Tommy Paul e sfiderà Musetti in semifinale al Roland Garros

La lezione è durata poco più di un’ora e mezza e Tommy Paul non ha dovuto nemmeno pagare il campo. Prestazione incredibile di Carlos Alcaraz nei quarti di finale del Roland Garros, con lo spagnolo che travolge l’americano con un perentorio 6-0 6-1 6-4 dopo una partita totalmente dominata dal numero due del mondo. Sarà dunque Alcaraz l’avversario di Lorenzo Musetti nella semifinale di venerdì, con i due che si incrociano nuovamente in questa stagione dopo la finale di Montecarlo e la semifinale a Roma.

I numeri della partita vanno a suggellare una supremazia schiacciante di Alcaraz. Lo spagnolo ha conquistato l’88% dei punti quando ha servito la prima e l’83% con la seconda, rispetto al 56% e 38% dell’americano. Sono 40 i vincenti di Alcaraz rispetto ai 13 di Paul, che ha commesso più errori non forzati (25 contro 16).

Il primo set è un monologo eccezionale dello spagnolo. Il numero due del mondo è assolutamente travolgente e strappa il servizio all’americano in un lungo secondo game, con Paul che annulla tre palle break, ma alla quarta deve cedere. Lo spagnolo prosegue nel suo dominio, togliendo la battuta all’avversario anche nel quarto gioco e poi anche nel sesto, con Alcaraz che in 32 minuti si prende il primo set per 6-0.

La furia dello spagnolo non si placa nemmeno nel secondo set, con Paul che riesce finalmente a fare un game, anche a zero. L’americano, però, riesce a vincere solo quel secondo gioco, perchè Alcaraz prosegue a fare quello che vuole, non lasciando minimamente scampo ad un avversario che non sa assolutamente come reagire. Il break arriva nel quarto game e poi successivamente anche nl quinto, con il secondo set che finisce 6-1 in appena 24 minuti.

In neanche un’ora di gioco Alcaraz è già avanti due set a zero e Paul va negli spogliatoi per resettare completamente il momento e provare a scuotersi. L’americano resiste ad un primo game clamoroso, dove annulla cinque palle break e tiene un turno di servizio nell’ovazione del pubblico che spera di avere ancora una partita. L’americano mantiene il servizio fino al nono game, quando Alcaraz trova alcune risposte brucianti e si prende il break. Lo spagnolo chiude 6-4 e va a prendersi la semifinale contro Musetti.