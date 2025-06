Carlos Alcaraz: “Con Paul ho giocato la partita perfetta, chiudevo gli occhi e stava tutto dentro”

Carlos Alcaraz ha spazzato via Tommy Paul in 1 ora e 34 minuti, vincendo con il punteggio di 6-0 6-1 6-4 e approdando alle semifinali del Roland Garros 2025. Una prova di forza impressionante da parte dello spagnolo, che ha travolto il n.12 del seeding a suon di vincenti disputando il miglior match del suo torneo e lanciando un messaggio inequivocabile agli altri pretendenti al titolo sulla terra rossa parigina.

“Per me oggi è stata la partita perfetta, potevo chiudere gli occhi e la palla stava sempre in campo. Ho tirato tutti i colpi al 100% delle mie possibilità senza pensare a niente. Sono davvero contento di come è andato il mio tennis. Nei quarti di uno Slam non è mai facile, tutte le partite precedenti che ho giocato contro Tommy sono state molto dure. Ho perso due volte e questo mi ha aiutato molto. Tommy è un giocatore molto forte, non facile da battere“, le prime parole a caldo del numero 2 al mondo dopo l’incontro.

“Per me è molto speciale aver raggiunto per la terza volta di fila le semifinali al Roland Garros. Prima dell’inizio di questo torneo avevo voglia di sentire il calore del pubblico e di provare queste sensazioni. Giocare a Parigi è sempre bello e divertente. Mi dispiace per il pubblico che voleva vedere più tennis, ma io stasera avevo un lavoro da fare (sorride, ndr) e l’ho svolto nel più breve tempo possibile. Grazie per tutto il sostegno che mi date“, ha aggiunto Alcaraz. Venerdì il 22enne murciano tornerà in campo per sfidare l’azzurro Lorenzo Musetti.