Carlos Alcaraz allunga nella Race ATP, ma Jannik Sinner è secondo con tre tornei giocati

Lo spagnolo Carlos Alcaraz allunga in vetta alla Race ATP, la classifica che tiene conto dei risultati ottenuti nella stagione in corso, e distanzia ulteriormente l’azzurro Jannik Sinner dopo la vittoria in finale al Roland Garros, ma il tennista italiano è secondo in graduatoria con tre soli tornei disputati nel 2025.

Nella Race ATP, infatti, Alcaraz era partito a Parigi con 1090 punti di margine su Sinner, ed avendo vinto la finale si porta a +1790 sull’azzurro. Sinner è a quota 3950, grazie ai 2000 della vittoria agli Australian Open, ai 650 della finale di Roma ed ai 1300 della finale del Roland Garros.

L’azzurro vanta oltre 1000 punti di margine sul terzo classificato, il tedesco Alexander Zverev, fermo a 2925, e la qualificazione alle Finals, sia per l’italiano che per lo spagnolo è praticamente certa, anche perché i due sono campioni Slam in stagione. Il duello tra Sinner ed Alcaraz, però, è per il trono mondiale.

RACE ATP UFFICIALE 26 MAGGIO

1 Carlos Alcaraz 3740 (+1090 su Sinner)

2 Jannik Sinner 2650

RACE ATP LIVE 8 GIUGNO

1 Carlos Alcaraz 5740 (+1790 su Sinner)

2 Jannik Sinner 3950