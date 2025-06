Carlos Alcaraz allunga nella ATP Race: il vantaggio su Jannik Sinner, insuperabile a Wimbledon. E Musetti…

Carlos Alcaraz ha allungato di forza in testa alla ATP Race, la graduatoria che prende in considerazione esclusivamente i risultati ottenuti durante la stagione in corso. Lo spagnolo ha vinto il torneo ATP 500 di Londra dopo che nell’ultimo mese e mezzo ha fatto festa agli Internazionali d’Italia e a Wimbledon, apice di una stagione in cui ha dettato legge anche al Masters 1000 di Montecarlo, ha raggiunto la finale a Barcellona e la semifinale a Indian Wells.

Il numero 2 del mondo svetta con 6.240 punti all’attivo e ora il vantaggio nei confronti di Jannik Sinner ammonta a 2.240 lunghezze. Il numero 1 del ranking ATP ha vinto gli Australian Open e ha raggiunto gli atti conclusivi a Parigi e a Roma, ma sconta la squalifica di tre mesi che ha dovuto scontare tra febbraio e maggio: non ha potuto partecipare ai Masters 1000 negli USA e la sua classifica ne ha inevitabilmente risentito (4.000 punti). Il fuoriclasse altoatesino precede comunque il tedesco Alexander Zverev (3.270), il britannico Jack Draper (2.890), Lorenzo Musetti (2.600) e il serbo Novak Djokovic (2.580).

Carlos Alcaraz resterà insuperabile a Wimbledon: anche se dovesse perdere al primo turno e Sinner dovesse vincere il turno rimarrebbe infatti al comando. Ricordiamo la distribuzione dei punti negli Slam: 10 al primo turno, 50 al secondo, 100 al terzo, 200 agli ottavi, 400 ai quarti, 800 in semifinale, 1.300 per la finale, 2.000 per la vittoria. La ATP Race serve per determinare gli otto atleti che giocheranno le ATP Finals a Torino nel mese di novembre, Alcaraz e Sinner sono nei fatti già qualificati in virtù dei successi Slam.

CLASSIFICA ATP RACE 2025 (al 22 giugno)

1. Carlos Alcaraz (Spagna) 6.240

2. Jannik Sinner (Italia) 4.000

3. Alexander Zverev (Germania) 3.270

4. Jack Draper (Gran Bretagna) 2.890

5. Lorenzo Musetti (Italia) 2.600

6. Novak Djokovic (Serbia) 2.580

7. Casper Ruud (Norvegia) 2.075

8. Tommy Paul (USA) 1.900

9. Alex de Minaur (Australia) 1.835

10. Holger Rune (Danimarca) 1.830