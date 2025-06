Carlo Alberto Caniato: “Battere Bolelli/Vavassori mi ha dato consapevolezza. Mi ispiro all’atteggiamento di Sinner”

Carlo Alberto Caniato, classe 2005, in coppia con Federico Bondioli, ha inanellato cinque vittorie consecutive a Roma in doppio, e, soprattutto, dopo aver vinto i quattro incontri delle Pre-qualificazioni, conquistando così la wild card per il tabellone principale, ha eliminato il quotato duo composto da Simone Bolelli ed Andrea Vavassori agli Internazionali d’Italia 2025 di tennis. Attualmente, nel ranking ATP, Caniato occupa il numero 353 in doppio (miglior classifica) ed il numero 813 in singolare, dove è stato al massimo numero 785.

Come hai scoperto il tennis?

“Il tennis è una cosa di famiglia, a partire da mio nonno. Ho iniziato a giocare contro la porta di casa a 4 anni, poi ho iniziato a prendere le miei prime lezioni con il maestro, e da lì è iniziato tutto“.

Hai un giocatore in particolare al quale ti ispiri?

“Mi ispiro molto a Sinner, ha un gioco molto moderno, e mi piacciono molto la sua mentalità ed il suo atteggiamento“.

Il tuo colpo preferito e quello dove invece devi migliorare?

“Il mio colpo preferito è il rovescio, quello anche più naturale, mentre quelli dove devo migliorare di più sono i colpi al volo“.

A Roma quest’anno hai battuto in doppio Bolelli e Vavassori, un coppia non di poco conto, ti vedremo in futuro concentrato anche sul doppio o lo metterai in secondo piano?

“Sicuramente è stata un’emozione unica ed un’esperienza bellissima, ma l’obiettivo è ancora migliorare tanto e salire tanto nel ranking di singolare. Poi quando si ha un’occasione come quella di Roma, si coglie tutto e si sfrutta al meglio per fare esperienza“.

Possiamo dire che questo risultato ti ha dato maggior fiducia per il futuro?

“Sicuramente il doppio a Roma mi ha dato tanta fiducia e consapevolezza“.

Hai visto la finale tra Sinner ed Alcaraz al Roland Garros? Che idea ti sei fatto della partita e dell’attuale livello del circuito ATP?

“Purtroppo non l’ho vista tutta, ma sicuramente è stata una partita di livello molto alto. Adesso il livello del tennis nel circuito maggiore è veramente alto e ho notato che la differenza la fa il fisico“.

Hai già pensato ad una possibile convocazione in futuro in Coppa Davis?

“Ancora mi sento lontano alla convocazione in Davis, ma sicuramente è un obiettivo che mi sono posto. Sarebbe speciale raggiungerlo e giocare per il mio Paese“.

A fine stagione sarai soddisfatto se…

“Se riuscissi a raggiungere i miei obiettivi, sia agonistici sia personali, che mi sono dato ad inizio stagione. In più, crescere tanto anche come persona e non solo come giocatore“.