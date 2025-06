Canottaggio, tre podi per l’Italia nelle prime finali di Coppa del Mondo a Varese

Cala il sipario sulla seconda giornata di gare della tappa inaugurale della Coppa del Mondo 2025 di canottaggio e paracanottaggio, in corso a Varese, in Italia: nella sessione pomeridiana in programma le ultime semifinali, con un equipaggio azzurro che va in Finale B, e le prime otto Finali A, tutte in specialità non olimpiche, paralimpiche e non paralimpiche.

L’Italia ottiene tre podi, grazie alla seconda posizione del due senza PR3 maschile di Marco Frank e Stanislau Litvinchuk ed ai terzi posti del singolo pesi leggeri maschile di Luca Borgonovo e del quattro con PR3 misto gli azzurri Elisa Corda, Carolina Foresti, Luca Conti e Stanislau Litvinchuk, con Chiara Reto al timone, infine si disputa la test race della nuova specialità dell’otto senior misto, con l’Italia che si classifica terza.

CANOTTAGGIO

SPECIALITA’ OLIMPICHE

Nel singolo senior femminile l’azzurra Anna Sarah Sophie Souwer è quinta nella seconda semifinale in 7:42.72 e dovrà disputare la Finale B per il 7° posto assoluto.

SPECIALITA’ NON OLIMPICHE

Nel singolo pesi leggeri maschile sale sul gradino più basso del podio Italia 2 di Luca Borgonovo, terzo in Finale A in 6:52.62, mentre Italia 1 di Giovanni Borgonovo chiude al sesto posto in 7:01.12, nella gara vinta dall’uruguaiano Felipe Kluver Ferreira, primo in 6:48.39, davanti all’atleta di Hong Kong, Hin Chun Chiu, secondo in 6:50.19.

Nel singolo pesi leggeri femminile l’azzurra Melissa Schincariol si classifica quinta in Finale A in 7:49.90, nella gara vinta dalla messicana Kenia Lechuga Alanis in 7:34.51, davanti all’austriaca Lara Tiefenthaler, seconda in 7:38.26, ed alla norvegese Maia Emilie Lund, terza in 7:42.43.

Nell’otto senior misto la test race con tre equipaggi al via vede gli azzurri Linda De Filippis, Alice Gnatta, Susanna Pedrola, Giulia Orefice, Emilio Pappalettera, Simone Pappalepore, Andrea Licatalosi e Guglielmo Melegari, con Alessandra Faella al timone, classificarsi al terzo posto in 6:25.95, alle spalle degli Stati Uniti d’America, vittoriosi in 6:01.30, davanti alla Germania, seconda in 6:01.63.

PARACANOTTAGGIO

SPECIALITA’ PARALIMPICHE

Nel quattro con PR3 misto gli azzurri Elisa Corda, Carolina Foresti, Luca Conti e Stanislau Litvinchuk, con Chiara Reto al timone, centrano il gradino più basso del podio chiudendo al terzo posto in 7:16.05, nella gara vinta dal Brasile, al successo in 7:03.45, davanti agli Stati Uniti d’America, alla piazza d’onore in 7:06.85.

Nel doppio PR3 misto si impone Germania 1 con il crono di 7:05.24, andando a precedere l’Australia, che chiude al secondo posto con il tempo di 7:11.03, ed il Brasile, che conquista la terza piazza in 7:20.40. Non c’erano equipaggi dell’Italia in questa specialità.

Nel doppio PR2 misto la finale vede al via soltanto due imbarcazioni, dunque la vittoria va al Brasile, che conquista il primo posto con il crono di 8:32.62, battendo nel duello proposto il Messico, che completa le proprie fatiche in 8:49.85 e non sale sul podio. Ovviamente non c’erano azzurri in gara.

SPECIALITA’ NON PARALIMPICHE

Nel due senza PR3 maschile arriva il secondo posto di Italia 1 di Marco Frank e Stanislau Litvinchuk, che termina la Finale A alla piazza d’onore in 7:00.57, mentre Italia 2 di Luca Conti ed Igor Zappa chiude in quarta posizione in 7:34.17, nella gara vinta dalla Francia in 6:49.85, con la Gran Bretagna al terzo posto in 7:01.07.

Nel singolo PR2 femminile la tedesca Thyrza Kiewik completa il percorso in 10:23.78 e si aggiudica la gara. La messicana Angeles Britani Gutierrez Vieyra, sua unica rivale, è costretta al forfait per ragioni mediche, ma la vittoria viene ugualmente assegnata alla teutonica. Ovviamente non c’erano azzurre in gara.

Nel singolo PR2 maschile si impone l’irlandese Tiarnan O’Donnell in 8:36.61, davanti all’uzbeko Diyorbek Boybolsinov, secondo in 8:42.71, ed al turco Yigit Dogukan Bozkurt, terzo in 8:43.73. Non c’erano italiani al via in questa specialità.