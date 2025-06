Canottaggio, si chiude la tre giorni di gare a Lucerna. La Gran Bretagna vince la Coppa del Mondo

Si è chiusa la tre giorni di gare in programma a Lucerna, sede della seconda ed ultima tappa della Coppa del Mondo 2025. La Gran Bretagna, in testa alla classifica a punti, si aggiudica l’edizione 2025 con 67 punti davanti agli Stati Uniti, secondi con 57 punti. Da segnalare come la Romania sia la squadra che conquista più medaglie con tre ori, due argenti e un bronzo.

Nel singolo PR1 donne la svizzera Claire Ghiringhelli sbaraglia la concorrenza con il tempo di 10:55.96, al secondo posto si piazza l’olandese Eva Mol che conclude la sua performance in

11:29.72. Completa il podio la tunisina Ahlem Jeddi, terza con il tempo di 11:45.88. Nel singolo PR1 uomini l’australiano Erik Horrie s’impone con 09:16.01 e precede il francese Alexis Sanchez, secondo classificato con 09:34.97. Completa la composizione del podio il tedesco Marcus Klemp, terzo classificato con 09:42.30.

Nella finale A del due senza femminile l’equipaggio romeno Maria Magdalena Rusu–Simona Radis si aggiudicano il successo con il tempo di 06:59.04. Il duo ceco Anna Santruckova–Pavlina Flamikova conquista la piazza d’onore con il tempo di 07:05.35, completa il podio la Gran Bretagna. Eleanor Brinkhoff–Megan Slabbert chiudono al terzo posto con il tempo di 07:06.54.

Nel due senza uomini successo della Romania. Florin Arteni–Florin Sorin Lehaci chiudono la propria gara con il crono di 06:17.57. Secondo posto per i neozelandesi Oliver Welch–Benjamin Taylor che arrivano al traguardo con il tempo di 06:20.14, chiude terzo l’equipaggio svizzero Jonah Plock–Patrick Brunner con il crono di 06:25.69

Nel quattro senza femminile il successo arride a Stati Uniti 1. Alexandria Vallancey-Martinson–Camille Vandermeer–Azja Czajkowski–Etta Carpender tagliano il traguardo in 06:21.31. Secondo posto per Australia 1. Emmie Frederico–Eliza Gaffney–Georgina Rowe–Jacqueline Swick chiudono la propria performance in 06:24.13 e precedono la Nuova Zelanda, 06:24.56 il tempo registrato da Juliette Lequeux–Rebecca Leigh–Isla Blake–Alana Sherman.

Nel quattro senza maschile affermazione di Australia1, Nikolas Pender–Fergus Hamilton–Austin Reinehr–Alexander Hill concludono la gara in 05:47.03. Arriva secondo, in 05:47.74, l’equipaggio romeno Stefan Constantin Berariu–Sergiu Vasile Bejan–Andrei Mandrila–Ciprian Tudosa. Porta a casa il gradino più basso del podio la Lituania. Domantas Stankunas–Mantas Juskevicius–Povilas Stankunas–Dovydas Stankunas concludono la propria performance con il crono di 05:48.08.

Nel doppio femminile vittoria della Cina, 06:45.20 il tempo registrato da Yunxia Chen–Ling Zhang. Ottiene il secondo posto la Francia, Elodie Ravera Scaramozzino–Emma Lunatti arrivano al traguardo in06:45.91. Evangelia Anastasiadou–Zoi Fitsiou portano la Grecia al terzo posto con 06:46.23.

Nel quattro di coppia femminile affermazione Sarah Wibberenz–Frauke Hundeling– Lisa Gutfleisch–Pia Greiten chiudono in 06:19.29 e precedono le romene Iuliana Buhus–Emanuela-Ioana Ciotau–Alexandra Ungureanu–Patricia Cires, seconde in 06:22.74. Gradino più basso del podio per la Polonia con Julia Rogiewicz–Anna Khlibenko–Zuzanna Lesner–Barbara Jechorek che arrivano al traguardo in 06:23.30.

I britannici Cedol Dafydd–Callum Dixon–Matthew Haywood–Rory Harris si prendono la finale A del quattro di coppia maschile con 05:39.65. L’equipaggio polacco Dominik Czaja–Cezary Litka–Miroslaw Zietarski–Mateusz Biskup chiude in 05:41.54 e si piazza al secondo posto precedendo gli Stati Uniti, 05:43.49 il tempo messo a referto da Andrew Leroux–Jacob Plihal–Cedar Cunningham–Christopher Carlson

Nella finale A del singolo uomini trionfa il neozelandese Logan Ullrich con 06:44.92. Secondo posto per il bielorusso Yauheni Zalaty che taglia il traguardo in 06:45.21. Alle sue spalle arriva il norvegese Jonas Slettemark Juel, terzo con 06:50.51.

Vittoria nel singolo femminile per la britannica Lauren Henry che s’impone in 07:15:21 e precede l’irlandese Fiona Murtagh, seconda in 07:18.63. Completa la composizione del podio la danese

Frida Sanggaard Nielsen che conquista la terza posizione con il tempo di 07:20.19.

Nella finale A dell’otto femminile la Romania, in testa fin dalle prime battute di gara, vince con il tempo di 06:02.92, secondo posto, con 06:04.73, per l’equipaggio americano. Conquista la terza posizione, più staccata, 06:09.56 il tempo di riferimento, l’Australia.

La Germania si aggiudica la finale A dell’otto maschile con il tempo di 05:25.86. L’equipaggio teutonico precede l’Australia che chiude in seconda posizione con il tempo di 05:27:31. Ottiene un prestigioso terzo posto la Romania che conclude la sua prova in 05:28.52.