Canottaggio, Mumolo e Selva in finale C del singolo in Coppa del Mondo a Varese

La prima giornata della tappa inaugurale della Coppa del Mondo di canottaggio, competizione in corso di svolgimento a Varese presso il Lago della Schiranna, si conclude con i quarti di finale del singolo maschile e la preliminary race del quattro con pr3 misto.

Nel singolo Davide Mumolo e Marco Selva non riescono a superare la prova dei quarti di finale. Nella terza batteria s’impone il norvegese Jonas Slettemark Juel con il tempo di 6:48.33. Davide Mumolo perde terreno nel finale e chiude quarto, risultato che gli costa la qualificazione per soli 17 centesimi a vantaggio del neozelandese Logan Ullrich.

Nella quarta serie conclude al primo posto l’olandese Simon van Dorp con il tempo di 6:48.34. Marco Selva, nonostante il prepotente finale di gara con cui prova a recuperare il passivo accumulato, deve accontentarsi della quarta piazza, staccato di 76 centesimi dal britannico Aidan Thompson, terzo classificato e qualificato alle semifinali. Mumolo e Selva torneranno in gara per disputare la finale C.

Il quattro con pr3 misto entra in acqua per la gara che determina l’assegnazione delle corsie. Elisa Corda, Carolina Foresti, Luca Conti e Stanislau Litvinchuk (timoniere Chiara Reto) chiudono al terzo posto. La barca italiana occupa stabilmente la posizione finale al termine di una prova in crescendo nella quale, nel secondo e nel terzo settore, ottiene il secondo rilevamento cronometrico. L’equipaggio azzurro chiude alle spalle di Stati Uniti e Brasile, ma davanti a Uzbekistan e Spagna.