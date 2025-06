Canottaggio, l’Italia torna da Plovdiv con 5 medaglie nella prima uscita internazionale del nuovo quadriennio

L’Italia ha chiuso con 5 medaglie gli Europei senior 2025 di canottaggio e paracanottaggio: a Plovdiv, in Bulgaria, sono arrivati gli argenti dei due senza senior ed i bronzi degli otto e del singolo PR1 maschile. Ora il mirino dell’Italia si sposta sulla prima tappa di Coppa del Mondo, che verrà ospitata a Varese.

Antonio Colamonici, il nuovo direttore tecnico dell’Italia, traccia il bilancio della competizione al sito federale: “A gennaio abbiamo iniziato bene il nostro percorso. Ragazze e ragazzi, alcuni dei quali fermi da molto tempo e altri che avevano messo in discussione la possibilità di continuare l’attività, si sono subito sentiti in sintonia con il nuovo sistema di allenamento. Il bilancio è positivo, non per le medaglie che a me interessano relativamente, ma perché atlete e atleti hanno espresso tutti il meglio di loro stessi. Abbiamo qualificato nove barche in finale A, alcuni azzurri impegnati in doppia specialità, e una in finale B“.

I veri obiettivi stagionali dell’Italia: “L’intera squadra si è espressa al meglio delle proprie possibilità, con il rispetto di tutti gli obiettivi preposti. Non siamo ancora preparati per poter svolgere gare di altissimo profilo come questa, dove la velocità del lago consente di avvicinarsi ai record del mondo, ma ci stiamo lavorando. Torniamo in Italia arricchiti, con importanti prospettive per il futuro. Adesso cercheremo di finalizzare l’attività svolta durante i raduni in vista dei Mondiali di Shanghai, punto di partenza per il 2026 quando vorrò iniziare a vedere una squadra ancora più competitiva, in grado di qualificare più barche possibili per Los Angeles. Alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi, infatti, puntiamo a esser tra i migliori del mondo“.