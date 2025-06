Canottaggio, Laura Meriano ed Alice Codato vincono nel due senza in Coppa del Mondo a Varese

Si tinge d’azzurro la prima tappa della Coppa del Mondo 2025 di canottaggio: a Varese arriva la prima vittoria dell’Italia. Alla Schiranna nel due senza senior femminile la vittoria va all’equipaggio di Italia 1, composto da Laura Meriano ed Alice Codato, che dopo l’argento europeo conquistano la vittoria nel circuito maggiore.

Le azzurre, che avevano fatto già segnare il miglior tempo assoluto ieri in semifinale, comandano dall’inizio alla fine della gara, passando con ampio margine sulle rivali già al primo intermedio dopo 500 metri. La barca azzurra incrementa ulteriormente il margine nella fase di passo, poi amministra negli ultimi 500 metri.

Il dominio di Italia 1 viene certificato all’arrivo, con Laura Meriano ed Alice Codato che tagliano il traguardo in 6:54.18, rifilando oltre 3″ di distacco a Paesi Bassi 1 di Nika Johanna Vos e Linn Van Aanholt, seconde in 6:57.47, con le neerlandesi che dopo metà gara sferrano l’attacco decisivo per scavalcare la Cechia di Anna Santruckova e Pavlina Flamikova, terza in 6:58.18.

Quarta piazza per Gran Bretagna 1, che schiera Eleanor Brinkhoff e Megan Slabbert, di bronzo alle spalle delle azzurre agli Europei ed oggi giù dal podio in 6:58.41. Quinto posto per il Cile di Melita ed Antonia Abraham in 7:00.52, sesta posizione per Australia 1 di Emmie Frederico e Paige Barr in 7:03.97. A Varese era assente l’equipaggio della Romania che era stato medaglia d’oro agli Europei.