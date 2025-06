Canottaggio, la Coppa del Mondo 2025 inizia da Varese. Italia al via con 29 equipaggi

È tutto pronto per dare il là alla stagione. All’Italia l’onere e l’onore di ospitare la prima tappa della Coppa del Mondo 2025 nel suggestivo scenario del Lago della Schiranna di Varese. L’evento presenta numeri di assoluto rispetto con la partecipazione di oltre 600 atleti in rappresentanza di ben 39 nazioni.

Se sembra quasi scontato che le delegazioni più numerose provengano dalle nazioni storicamente più importanti come Gran Bretagna, Germania, Australia e Italia, lo è certamente molto meno la presenza di nazioni emergenti come Iraq, Brasile e Indonesia.

La struttura della Coppa del Mondo di quest’anno si articola, in via del tutto eccezionale, in sole due tappe, una in meno rispetto alle tradizionali tre. Il prossimo ed ultimo appuntamento è infatti in programma a Lucena, in Svizzera, dal 27 al 29 Giugno. La grande novità di questa tappa è il debutto dell’otto misto, gara che, come evento test, vedrà al via Italia, Germania, Stati Uniti e Repubblica Ceca.

L’Italia si allinea ai nastri di partenza della competizione con una delegazione numericamente cospicua, 76 gli atleti al via per un totale di 29 equipaggi. Il direttore tecnico Antonio Colamonici avrà la possibilità di poter raccogliere tanti dati interessanti sullo stato di salute dei suoi atleti e potrà continuare a testare le diverse soluzioni in vista di quella che poi sarà la scelta degli equipaggi che inizieranno la corsa verso Los Angeles 2028.