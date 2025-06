Canottaggio, i quattro di coppia azzurri centrano la finale di Coppa del Mondo a Varese

La sessione mattutina della prima giornata di gare della tappa inaugurale della Coppa del Mondo 2025 di canottaggio e paracanottaggio, scattata a Varese, vede l’Italia grande protagonista: in acqua 23 imbarcazioni azzurre, delle quali ben 11 approdano in Finale A, mentre altre 7 affronteranno le semifinali. Sono 2 le barche italiane che disputeranno i quarti, infine 1 va in Finale B e 2 in Finale C.

CANOTTAGGIO

SPECIALITA’ OLIMPICHE

Nel singolo senior femminile l’azzurra Anna Sarah Sophie Souwer è terza nella prima serie in 7:41.48 ed accede alle semifinali grazie al quinto tempo di ripescaggio, l’11° assoluto. Nel singolo senior maschile passano ai quarti sia Italia 1 di Davide Mumolo, terzo nella quarta batteria in 6:49.14, primo tempo di ripescaggio e terzo assoluto, sia Italia 2 di Marco Selva, terzo nella seconda serie in 6:54.78, secondo crono di ripescaggio ed ottavo complessivo.

Nel due senza senior femminile si qualifica per le semifinali Italia 1 di Laura Meriano ed Alice Codato, che vince la prima batteria in 7:02.50, terzo crono assoluto, mentre dovrà disputare la Finale C per il 13° posto Italia 2 di Linda De Filippis e Samantha Premerl, quinta nella seconda serie in 7:22.20. Nel due senza senior maschile va in semifinale Italia 1 di Nunzio Di Colandrea e Giovanni Codato, seconda nella quarta batteria in 6:27.53, terzo crono assoluto, mentre disputerà la Finale C per il 13° posto Italia 2 di Alessandro Timpanaro ed Edoardo Caramaschi, quinta nella terza serie in 6:37.61.

Nel doppio senior femminile dovranno disputare la Finale B per il 7° posto le azzurre Sara Corazza ed Ilaria Borghi, quarte nella seconda batteria con il tempo di 7:08.21. Nel doppio senior maschile vanno in semifinale sia Italia 1 di Niels Torre e Gabriel Soares, che vince la prima batteria in 6:13.56, terzo crono assoluto, sia Italia 2 di Leonardo Tedoldi e Marco Prati, seconda nella terza serie in 6:16.45, nono tempo complessivo.

Nel quattro senza senior maschile vanno in semifinale sia Italia 1 di Marco Vicino, Leonardo Pietra Caprina, Luca Vicino e Giuseppe Vicino, seconda nella seconda batteria in 6:03.17, nono tempo assoluto, sia Italia 2 di Emilio Pappalettera, Simone Pappalepore, Andrea Licatalosi e Guglielmo Melegari, quarta nella terza batteria in 6:09.88, quinto tempo di ripescaggio ed 11° complessivo.

Nel quattro di coppia senior femminile approdano in Finale A sia Italia 2 di Stefania Buttignon, Giulia Orefice, Alice Gnatta ed Aurora Spirito, seconda nella prima serie in 6:29.47, quarto crono assoluto, sia Italia 1 di Irene Gattiglia, Susanna Pedrola, Beatrici Ravini Perelli ed Elena Sali, terza nella stessa batteria in 6:33.08, miglior tempo di ripescaggio e quinto complessivo. Nel quattro di coppia senior maschile si qualificano per la Finale A sia Italia 1 di Matteo Sartori, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili, seconda nella seconda batteria in 5:42.29, secondo crono complessivo, sia Italia 2 di Edoardo Rocchi, Luigi Tommaso Riccelli, Josef Giorgio Marvucic ed Andrea Pazzagli, terzi nella prima serie in 5:47.96, secondo ed ultimo tempo di ripescaggio e sesto assoluto.

SPECIALITA’ NON OLIMPICHE

Nel singolo pesi leggeri femminile l’azzurra Melissa Schincariol approda in Finale A grazie al quarto posto nella prima batteria in 7:52.94, secondo ed ultimo tempo utile per il ripescaggio e quinto assoluto. Nel singolo pesi leggeri maschile vanno in Finale A sia Italia 2 di Luca Borgonovo, secondo nella prima serie in 6:55.32, secondo crono assoluto, sia Italia 1 di Giovanni Borgonovo, terzo nella stessa batteria in 6:58.76, miglior tempo di ripescaggio e terzo complessivo.

PARACANOTTAGGIO

SPECIALITA’ PARALIMPICHE

Nel singolo PR1 maschile passano in Finale A sia Italia 1 di Giacomo Perini, secondo nella seconda batteria in 9:10.91, secondo crono assoluto, sia Italia 2 di Massimo Spolon, quarto nella stessa batteria in 11:28.10, grazie al secondo ed ultimo tempo di ripescaggio, il quinto complessivo.

SPECIALITA’ NON PARALIMPICHE

Nel due senza PR3 maschile vanno in Finale A dalla preliminary race sia Italia 1 di Marco Frank e Stanislau Litvinchuk, terzi con il tempo di 7:28.20, che Italia 2 di Luca Conti ed Igor Zappa, quarti con il crono di 7:49.88.