Canottaggio, doppio bronzo per le ammiraglie azzurre agli Europei!

L’Italia centra altre due medaglie nella quarta ed ultima giornata degli Europei senior 2025 di canottaggio e paracanottaggio, andati in scena a Plovdiv, in Bulgaria: salgono sul gradino più basso del podio entrambe le ammiraglie azzurre, composte al femminile da Laura Meriano, Alice Codato, Kiri English-Hawke, Silvia Terrazzi, Clara Guerra, Giorgia Pelacchi, Stefania Gobbi ed Elisa Mondelli, con Emanuele Capponi al timone, ed al maschile da Nunzio Di Colandrea, Giovanni Codato, Giovanni Abagnale, Francesco Pallozzi, Alfonso Scalzone, Alessandro Gardino, Salvatore Monfrecola e Davide Comini, con Alessandra Faella al timone.

CANOTTAGGIO

SPECIALITA’ OLIMPICHE

Nell’otto senior femminile le azzurre Laura Meriano, Alice Codato, Kiri English-Hawke, Silvia Terrazzi, Clara Guerra, Giorgia Pelacchi, Stefania Gobbi ed Elisa Mondelli, con Emanuele Capponi al timone, centrano il gradino più basso del podio con il crono di 6:07.13, battute solamente dalla Gran Bretagna, medaglia d’oro in 6:02.34, e dai Paesi Bassi, che si tingono d’argento in 6:04.05.

Nell’otto senior maschile gli italiani Nunzio Di Colandrea, Giovanni Codato, Giovanni Abagnale, Francesco Pallozzi, Alfonso Scalzone, Alessandro Gardino, Salvatore Monfrecola ed Davide Comini, con Alessandra Faella al timone, conquistano la medaglia di bronzo in 5:24.00, venendo preceduti soltanto dalla Gran Bretagna, vittoriosa in 5:21.22, e dai Paesi Bassi, alla piazza d’onore in 5:21.46.

Nel quattro di coppia senior maschile gli azzurri Matteo Sartori, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili finiscono ai piedi del podio, quarti in 5:38.16. Oro alla Gran Bretagna in 5:35.02, che precede i Paesi Bassi, secondi in 5:36.70, e la Polonia, terza in 5:36.76.

Nel singolo senior maschile la medaglia d’oro viene conquistata dall’atleta individuale neutrale di passaporto bielorusso Yauheni Zalaty, primo in 6:41.09, davanti all’ellenico Stefanos Ntouskos, secondo in 6:44.90, ed al romeno Mihai Chiruta, terzo in 6:45.80. In Finale B l’azzurro Davide Mumolo si classifica secondo in 6:48.08 e termina all’ottavo posto assoluto.

Nel singolo senior femminile il titolo continentale va alla britannica Lauren Henry, al successo in 7:17.80, che precede l’irlandese Fiona Murtagh, medaglia d’argento in 7:21.11, e la danese Frida Sanggaard Nielsen, la quale si tinge di bronzo in 7:23.57.

Nel quattro di coppia senior femminile si impone la Gran Bretagna, che schiera Sarah Mckay, Lola Anderson, Cameron Nyland e Rebecca Wilde, vittoriose con il crono di 6:11.00, mentre la piazza d’onore va alla Germania, seconda in 6:12.62, infine il gradino più basso del podio è dei Paesi Bassi, terzi in 6:14.02.

SPECIALITA’ NON OLIMPICHE

Nel due senza pesi leggeri maschile, con quattro equipaggi in gara, il titolo continentale va ai tedeschi Maximilian ed Alexander Aigner, al successo in 6:54.71, davanti ai georgiani Davit Lashkareishvili e Giorgi Kanteladze, d’argento in 6:59.12, ed ai moldavi Nichita Naumciuc e Dmitrii Zincenco, di bronzo in 7:03.99.

Nel doppio pesi leggeri maschile, con due sole imbarcazioni al via, viene assegnata soltanto la medaglia d’oro: a vincerla sono i tedeschi Joachim Agne e Finn Wolter, vittoriosi in 6:25.53, mentre non salgono sul podio gli austriaci Elias Hautsch e Mathias Mair, secondi ed ultimi in 6:35.50.

PARACANOTTAGGIO

SPECIALITA’ PARALIMPICHE

Nel doppio PR2 misto, con tre soli equipaggi iscritti, vengono assegnate due medaglie: oro ai tedeschi Jasmina Bier e Paul Umbach, primi in 8:04.35, ed argento agli ucraini Anna Aisanova e Iaroslav Koiuda, secondi in 8:06.93, mentre non ricevono la medaglia gli israeliani Shahar Milfelder e Saleh Shahin, terzi ed ultimi in 8:10.00.