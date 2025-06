Canottaggio, Antonio Colamonici: “Ho visto grande dedizione, lo spirito è quello giusto”

Al termine della prima tappa della Coppa del Mondo 2025 di canottaggio, andata in scena a Varese, ha tracciato un bilancio della prima parte di stagione, nella quale si sono disputati anche gli Europei, il direttore tecnico dell’Italia, Antonio Colamonici, che al sito federale ha espresso tutta la propria soddisfazione.

I veri obiettivi del DT azzurro: “Come sempre, il mio bilancio non si lega al numero delle medaglie conquistate ma alla verifica del cammino della nostra Nazionale in direzione delle Olimpiadi di Los Angeles, passando dai prossimi tre Mondiali di Shanghai 2025, Amsterdam 2026 e, molto importante perché saranno in palio i pass olimpici e paralimpici, Lucerna 2027“.

Il bilancio di Varese: “Complessivamente, qui a Varese, la prestazione di tutta la squadra è stata buona. Come a Plovdiv, gli impegni per ragazze e ragazzi sono stati molto ravvicinati e, per tal ragione, hanno certamente messo alla prova la preparazione effettuata nel raduni valutativi di questi primi cinque mesi“.

I complimenti agli azzurri: “Alcuni atleti si sono cimentati anche su doppia gara. Ho visto grande dedizione e applicazione da parte di tutti, c’è la consapevolezza di lavorare in funzione di obiettivi importanti e di guardare ai risultati di questi primi eventi internazionali come momenti di passaggio. Lo spirito è, quindi, quello giusto e accomuna tutti quanti nella volontà di mettersi sempre in discussione e di migliorarsi costantemente“.