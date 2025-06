Canottaggio, altri tre equipaggi dell’Italia approdano in finale di Coppa del Mondo a Varese

La seconda giornata di gare della tappa inaugurale della Coppa del Mondo 2025 di canottaggio e paracanottaggio, in corso a Varese, è ancora foriera di buone notizie per l’Italia: diventano 18 le imbarcazioni azzurre in Finale A, dato che nelle semifinali in 3 centrano l’ultimo atto, mentre altre 3 dovranno disputare la Finale B. Termina, invece, la competizione per 5 equipaggi, con un ottavo posto in Finale B e piazzamenti tra la 13ma e la 16ma posizione in Finale C.

CANOTTAGGIO

SPECIALITA’ OLIMPICHE

Nel doppio senior maschile vola in Finale A Italia 1 di Niels Torre e Gabriel Soares, che vince la seconda semifinale in 6:08.20, miglior crono assoluto, mentre dovrà disputare la Finale B per il 7° posto Italia 2 di Leonardo Tedoldi e Marco Prati, quarta nella prima semifinale in 6:12.06.

Nel due senza senior femminile approda in Finale A Italia 1 di Laura Meriano ed Alice Codato, che vince la seconda semifinale in 6:57.35, facendo segnare il miglior tempo complessivo, mentre nella Finale C Italia 2 di Linda De Filippis e Samantha Premerl è terza in 7:17.74 e termina al 15° posto assoluto.

Nel due senza senior maschile passa in Finale A Italia 1 di Nunzio Di Colandrea e Giovanni Codato, terza nella prima semifinale in 6:21.93, quinto crono assoluto, mentre nella Finale C Italia 2 di Alessandro Timpanaro ed Edoardo Caramaschi giunge quarta in 6:30.21 e chiude al 16° posto complessivo.

Nel quattro senza senior maschile dovranno disputare la Finale B sia Italia 1 di Marco Vicino, Leonardo Pietra Caprina, Luca Vicino e Giuseppe Vicino, quarta nella seconda semifinale in 5:58.13, sia Italia 2 di Emilio Pappalettera, Simone Pappalepore, Andrea Licatalosi e Guglielmo Melegari, quinta nella stessa semifinale in 5:58.63.

Nel doppio senior femminile nella Finale B le azzurre Ilaria Corazza e Sara Borghi sono seconde con il tempo di 6:58.43 e terminano all’8° posto complessivo. Nel singolo senior maschile la Finale C viene vinta da Italia 1 di Davide Mumolo, che si impone in 6:47.34 e si classifica al 13° posto assoluto, davanti ad Italia 2 di Marco Selva, secondo in 6:51.02, che conclude alla 14ma piazza complessiva.