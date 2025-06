Canoa velocità, Lucrezia Zironi quinta nel K1 200. Argento per Alessio Bedin nel VL1

Arriva un’altra medaglia per l’Italia agli Europei senior 2025 di canoa velocità e paracanoa, in corso a Racice (Cechia): nella sessione pomeridiana della terza giornata conquista l’argento Alessio Bedin nella specialità non paralimpica del VL1 200 maschile, mentre per quanto riguarda le specialità non olimpiche Lucrezia Zironi è quinta nel K1 200 femminile, invece Francesco Lanciotti conclude 11° nel K1 500 maschile.

CANOA VELOCITA’

SPECIALITA’ NON OLIMPICHE

Nel K1 200 femminile Lucrezia Zironi si classifica quinta con il crono di 40.355, a 0.640 dalla magiara Anna Lucz, vittoriosa in 39.715, davanti alla slovena Anja Osterman, alla piazza d’onore in 39.905, a 0.190, ed alla serba Milica Novakovic, sul gradino pi basso del podio in 40.155, a 0.440.

Nel K1 500 maschile si impone il magiaro Adam Varga, che conquista la medaglia d’oro in 1:37.455, andando a precedere lo spagnolo Alex Graneri, secondo in 1:38.242, a 0.787, ed il padrone di casa ceco Josef Dostal, terzo in 1:38.322, a 0.867. In Finale B Francesco Lanciotti si piazza secondo con il crono di 1:38.516 e conclude all’11° posto assoluto.

Nel K1 1000 femminile il titolo continentale va alla magiara Zsoka Csikos, che domina con il crono di 3:50.294, distanziando nettamente la svedese Melina Andersson, d’argento in 3:54.321, a 4.027, e la spagnola Laura Pedruelo, di bronzo in 3:55.841, a 5.547.

Nel C2 200 femminile la medaglia d’oro è della Spagna di Angels Moreno e Viktoriia Yarchevska, prime in 42.242, davanti all’Ucraina di Liudmyla Luzan ed Iryna Fedoriv, seconde in 42.309, a 0.067, ed all’Ungheria di Agnes Kiss e Bianka Nagy, terze in 42.856, a 0.614.

Nel C4 500 misto vince la Spagna di Angels Moreno, Maria Corbera, Adrian Sieiro e Daniel Grijalba, primi in 1:36.255, andando a precedere l’Ungheria di Reka Opavszky, Kristof Kollar, Istvan Juhasz e Zsofia Csorba, secondi in 1:36.868, a 0.613, ed alla Moldavia di Serghei Tarnovschi, Maria Olarasu, Daniela Cociu ed Oleg Tarnovschi, terzi in 1:38.999, a 2.744.

PARACANOA

SPECIALITA’ PARALIMPICHE

Nel KL3 200 maschile arriva il successo del georgiano Serhii Yemelianov con il crono di 39.965, il quale va a precedere il britannico Jonathan Young, secondo con il tempo di 41.022, a 1.057, e lo spagnolo Juan Valle, terzo in 41.249, a 1.284.

Nel KL2 200 femminile si impone la britannica Charlotte Henshaw, al titolo continentale in 48.218, davanti alla magiara Katalin Varga, alla piazza d’onore con il tempo di 52.025, a 3.807, ed alla tedesca Anja Adler, sul gradino più basso del podio in 52.568, a 4.350.

Nel KL1 200 femminile la medaglia d’oro viene assegnata all’ucraina Maryna Mazhula, che completa la prova con il tempo di 55.954, mentre viene squalificata l’altra atleta in gara, la tedesca Edina Mueller, la quale era stata comunque battuta dall’avversaria.

SPECIALITA’ NON PARALIMPICHE

Nel VL1 200 maschile Alessio Bedin conquista la medaglia d’argento con il crono di 1:10.199, con un distacco di 2.407 dal tedesco Moritz Berthold, vittorioso con il tempo di 1:07.792, mentre completa il podio il britannico Taylor Gough, terzo in 1:11.016, a 3.224.