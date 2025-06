Canoa velocità, Lucrezia Zironi in finale nel K1 200 agli Europei. Costrette alle semifinali tutte le altre imbarcazioni azzurre

Lucrezia Zironi, unica italiana a centrare uno dei primi tre posti, utili per il passaggio all’ultimo atto nelle batterie odierne, approda direttamente in finale nel K1 200 femminile, mentre saranno costrette a passare dalla semifinale tutte le altre otto imbarcazioni azzurre impegnate nella sessione mattutina della prima giornata degli Europei senior 2025 di canoa velocità e paracanoa, scattati a Racice (Cechia).

CANOA VELOCITA’

SPECIALITA’ OLIMPICHE

Nel C1 1000 maschile Carlo Tacchini manca il passaggio alla finale a causa del quarto posto nella seconda serie in 3:56.148, mentre nel K1 1000 maschile Andrea Schera si classifica quinto nella seconda batteria in 3:38.275 e dovrà disputare le semifinali.

Rimandate alla semifinale anche le ammiraglie azzurre: il K4 500 maschile di Manfredi Rizza, Simone Bernocchi, Giacomo Cinti e Giovanni Penato si classifica quinto nella seconda batteria in 1:21.872, mentre il K4 500 femminile di Irene Bellan, Agata Fantini, Sara Mrzyglod e Meshua Marigo termina quarto nella seconda serie in 1:35.360.

SPECIALITA’ NON OLIMPICHE

L’unica finale azzurra della mattinata arriva nel K1 200 femminile e porta la firma di Lucrezia Zironi, che si classifica seconda nella seconda batteria con il tempo di 40.414 e centra l’ultimo atto con il terzo crono assoluto.

Sarà semifinale per gli alti equipaggi azzurri: nel K1 1000 femminile Susanna Cicali chiude al quinto posto nella prima batteria in 4:09.124, così come nel C1 200 maschile Nicolae Craciun è quinto nella prima serie in 40.200, mentre nel K1 200 maschile Riccardo Baldan è sesto nella seconda batteria in 35.822.



PARACANOA

SPECIALITA’ PARALIMPICHE

Nel VL3 200 maschile Mirko Nicoli si piazza quarto nella prima serie con il crono di 49.703 e dovrà affrontare la semifinale.