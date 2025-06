Canoa velocità, Italia agli Europei per confermare i risultati incoraggianti della Coppa del Mondo e ritrovare il K4

Gli Europei senior 2025 di canoa velocità e paracanoa si terranno a Racice (Cechia) da giovedì 19 a domenica 22 giugno: dopo gli ottimi risultati ottenuti in Coppa del Mondo, l’Italia cerca conferme a livello continentale in vista dei Mondiali, che si disputeranno a Milano ad agosto.

Per quanto riguarda la canadese maschile grandi attese vengono riposte nel C2 500 di Tacchini/Casadei e nel C1 1000 con lo stesso Carlo Tacchini, il quale sarà in gara anche nel C1 5000, infine Mattia Alfonsi sarà al via nel C1 500 e Nicolae Craciun nel C1 200.

Nel kayak maschile attesa la conferma del K2 500 di Burgo/Freschi, mentre nel K1 1000 sarà in gara Andrea Schera. Atteso il riscatto del K4 500, con l’equipaggio composto da Rizza/Bernocchi/Cinti/Penato, infine sulle altre distanze saranno impegnati Riccardo Baldan nel K1 200, Francesco Lanciotti nel K1 500, ed Andrea Dal Bianco nel K1 5000.

Nel kayak femminile il K1 500 vedrà in gara Lucrezia Zironi al via anche nel K1 200, mentre sul K2 500 saliranno Bellan/Marigo. Il K4 500 sarà composto da Bellan/Fantini/Mrzyglod/Marigo, infine Susanna Cicali sarà al via nel K1 1000 e nel K1 5000.

Nella paracanoa l’Italia schiera nel kayak tra gli uomini Christian Volpi nel K2 200 e tra le donne Amanda Embriaco nel KL3 200, mentre nel va’a gli azzurri al via saranno Marius Ciustea nel VL2 200, Mirko Nicoli nel VL3 200 ed Alessio Bedin nel VL1 200, mentre le italiane in gara saranno Veronica Biglia nel VL2 200 e Viktoryia Shablova nel VL1 200.