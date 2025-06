Canoa velocità, Casadei-Tacchini in finale nel C2 500 metri agli Europei. Mattia Alfonsi promosso nel C1 500

La sessione pomeridiana della prima giornata degli Europei 2025 di canoa velocità e paracanoa, competizione in corso di svolgimento a Racice (Cechia), regala all’Italia la finale A nel C2 500 metri con il duo Casadei-Tacchini, stesso obiettivo centrato da Mattia Alfonsi nel C1 500 metri maschile.

Accedono alle semifinali Lucrezia Zironi nel K1 500 metri femminile, Samuele Burgo-Tommaso Freschi nel K2 500 metri maschile e Francesco Lanciotti nel K1 500 metri maschile. Nelle specialità paralimpiche Amanda Embriaco conquista la terza piazza nel KL3 200 femminile e vola in finale A. Nel KL2 200 maschile Christian Volpi si qualifica per la finale A.

CANOA VELOCITA’

SPECIALITA’ OLIMPICHE

Nel K1 donne 500 metri Lucrezia Zironi conclude in quarta posizione la seconda batteria del K1 500 metri con 1:59.472 e dovrà disputare le semifinali. Nel C2 500 metri Gabriele Casadei e Carlo Tacchini conquistano il secondo posto nella seconda batteria, 1: 41.135 il crono dei due azzurri, e ottengono l’accesso diretto alla finale A. Nella prima batteria del K2 500 femminile Irene Bellan e Meshua Marigo concludono in 1: 51.441, si piazzano in ottava posizione e sono eliminate. Nel K2 500 metri maschile il tandem Samuele Burgo-Tommaso Freschi termina la sua prova con il crono di 1:35.166, porta a casa la quinta posizione e passa alle semifinali.

SPECIALITÀ NON OLIMPICHE

Inizia nel migliore dei modi il pomeriggio azzurro. Mattia Alfonsi chiude al secondo posto, in 1: 51.983, la prima batteria del C1 500 metri e guadagna il pass per la finale A. Nel K1 500 metri maschile Francesco Lanciotti termina in seconda posizione, con 1: 40.497, e passerà dalla semifinali per giocarsi l’ingresso in finale

PARACANOA

SPECIALITA’ PARALIMPICHE

Nel KL3 200 femminile Amanda Embriaco chiude la sua prova in terza posizione con 51.688 e accede alla finale A. Christian Volpi conclude al secondo posto la sua batteria, 45.133 il tempo stabilito, e si qualifica per la finale A KL2 200 uomini.