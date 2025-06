Canoa velocità, Carlo Tacchini quinto nel C1 1000. Argento per Christian Volpi nel KL2

Assegnati i primi nove titoli nella sessione mattutina della terza giornata di gare degli Europei senior 2025 di canoa velocità e paracanoa, in corso a Racice (Cechia): l’Italia centra l’argento con Christian Volpi nella specialità paralimpica del KL2 200 maschile, mentre nelle specialità olimpiche arrivano il quinto posto di Carlo Tacchini nel C1 1000 maschile e l’ottava piazza di Andrea Schera nel K1 1000 maschile.

CANOA VELOCITA’

SPECIALITA’ OLIMPICHE

Nel C1 1000 maschile Carlo Tacchini si classifica quinto con il crono di 3:50.628, a 3.847 dal romeno Catalin Chirila, medaglia d’oro in 3:46.781, il quale brucia all’arrivo il padrone di casa ceco Martin Fuksa, secondo in 3:46.838, a 0.057, mentre completa il podio il moldavo Serghei Tarnovschi, terzo in 3:49.128, a 2.347.

Nel K1 1000 maschile Andrea Schera chiude ottavo con il tempo di 3:30.490, a 5.394 dal lusitano Fernando Pimenta, al titolo in 3:25.096, mentre alle sue spalle lo svedese Martin Nathell arpiona la piazza d’onore in 3:26.009, a 0.913, beffando il magiaro Balint Kopasz, sul gradino più basso del podio in 3:26.019, a 0.923.

Nel K4 500 maschile si impone il Portogallo di Gustavo Goncalves, Joao Ribeiro, Messias Baptista e Pedro Casinha, primi in 1:19.319, davanti alla Cechia, padrona di casa, con Michal Kulich, Daniel Havel, Jakub Spicar e Radek Slouf, secondi in 1:19.532, a 0.213, ed alla Polonia di Jakub Stepun, Valerii Vichev, Slawomir Witczak e Jaroslaw Kajdanek, terzi in 1:19.642, a 0.323.

Nel K4 500 femminile il successo va all’Ungheria di Sara Fojt, Noemi Pupp, Laura Ujfalvi ed Emese Kohalmi, prime in 1:35.277, le quali vanno a precedere la Spagna di Sara Ouzande, Lucia Val, Estefania Fernandez e Barbara Pardo, seconde in 1:35.737, a 0.460, e la Germania di Paulina Paszek, Katharina Diederichs, Pauline Jagsch ed Hannah Spielhagen, terze in 1:36.164, a 0.887.

Nel C1 200 femminile si impone la polacca Dorota Borowska, campionessa europea con il crono di 45.178, che va a precedere l’ucraina Liudmyla Luzan, alla piazza d’onore con il tempo di 45.658, a 0.480, e la spagnola Viktoriia Yarchevska, terza in 45.781, a 0.603.

SPECIALITA’ NON OLIMPICHE

Nel C1 200 maschile il titolo continentale va allo spagnolo Pablo Grana, che vince con il tempo di 38.291, andando a bruciare sul traguardo il polacco Oleksii Koliadych, secondo con il crono di 38.338, a 0.047, mentre la medaglia di bronzo va all’ucraino Andrii Rybachok, terzo in 38.544, a 0.253.



PARACANOA

SPECIALITA’ PARALIMPICHE

Nel KL2 200 maschile Christian Volpi conquista la medaglia d’argento con il crono di 42.339, preceduto di 0.823 dal britannico David Phillipson, campione continentale in 41.516, mentre sale sul gradino più basso del podio l’ucraino Mykola Syniuk, terzo in 42.636, a 1.120.

Nel KL1 200 maschile domina il magiaro Peter Kiss, che si impone con il crono di 44.306, distanziando notevolmente il transalpino Remy Boulle, alla piazza d’onore in 48.966, a 4.660, e l’altro ungherese Robert Suba, medaglia di bronzo in 50.233, a 5.927.

Nel VL3 200 femminile si registra la doppietta britannica con Hope Gordon medaglia d’oro in 54.221 e la connazionale Charlotte Henshaw seconda con il crono di 55.491, a 1.270, mentre completa il podio la transalpina Elea Charvet, terza in 57.692, a 3.471.