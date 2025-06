Canoa velocità, Carlo Tacchini nel C1 ed Andrea Schera nel K1 vanno in finale agli Europei! Eliminati i K4

Tre delle otto imbarcazioni azzurre impegnate nella sessione mattutina della seconda giornata degli Europei senior 2025 di canoa velocità e paracanoa, in corso a Racice (Cechia), superano lo scoglio delle semifinali ed approdano in finale.

Ce la fanno nelle specialità olimpiche Carlo Tacchini nel C1 1000 maschile ed Andrea Schera nel K1 1000 maschile, mentre nelle specialità paralimpiche centra l’ultimo atto Mirko Nicoli nel VL3 200 maschile. Eliminati, invece, entrambi i K4 500 azzurri, sia al maschile che al femminile, e le tre imbarcazioni non olimpiche.

CANOA VELOCITA’

SPECIALITA’ OLIMPICHE

Nel C1 1000 maschile Carlo Tacchini vince la semifinale con il crono di 3:59.663 e centra uno degli ultimi tre posti in finale, dove sarà in acqua 8, mentre nel K1 1000 maschile Andrea Schera termina terzo nella seconda serie in 3:39.723 e conquista l’ultimo slot a disposizione per l’ultimo atto, nella quale partirà in corsia 9.

Eliminate, invece, le ammiraglie azzurre: il K4 500 maschile di Manfredi Rizza, Simone Bernocchi, Giacomo Cinti e Giovanni Penato si classifica quinto in semifinale in 1:22.508, mentre il K4 500 femminile di Irene Bellan, Agata Fantini, Sara Mrzyglod e Meshua Marigo termina sesto in 1:39.045.

SPECIALITA’ NON OLIMPICHE

Nel K1 1000 femminile Susanna Cicali viene eliminata a causa del quarto posto in semifinale con il crono di 4:12.882, risultando la prima delle escluse dalla finale, stessa sorte toccata nel C1 200 maschile a Nicolae Craciun, quarto in 40.972, mentre nel K1 200 maschile Riccardo Baldan esce di scena con la sesta posizione in 35.403, mancando l’accesso all’ultimo atto.



PARACANOA

SPECIALITA’ PARALIMPICHE

Nel VL3 200 maschile Mirko Nicoli domina la semifinale, vinta con il tempo di 51.731, ed arpiona il pass per l’ultimo atto, nel quale sarà in acqua 8.