Canoa velocità, Burgo/Freschi nel K2 500 e Lucrezia Zironi nel K1 500 approdano in finale agli Europei

Due su tre per l’Italia nelle semifinali della sessione pomeridiana della seconda giornata di gare degli Europei senior 2025 di canoa velocità e paracanoa, in corso a Racice (Cechia): vanno in Finale A le imbarcazioni azzurre impegnate nelle specialità olimpiche del K1 500 femminile, con Lucrezia Zironi, e del K2 500 maschile, con Samuele Burgo e Tommaso Freschi, mentre non ce la fa, nella specialità non olimpica del K1 500 maschile, l’azzurro Francesco Lanciotti.

CANOA VELOCITA’

SPECIALITA’ OLIMPICHE

Nel K1 500 femminile bella prova di Lucrezia Zironi, che vince la semifinale con il crono di 1:59.380 ed arpiona uno dei tre posti utili per l’ultimo atto, così come nel K2 500 maschile dominano Samuele Burgo e Tommaso Freschi, che si impongono col il tempo di 1:31.707 e staccano il pass per la Finale A.

SPECIALITA’ NON OLIMPICHE

Nel K1 500 maschile niente da fare per Francesco Lanciotti, che si classifica quinto nella seconda serie con il tempo di 1:44.892 e dovrà disputare la Finale B per il 10° posto.