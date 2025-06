Canoa velocità, Burgo/Freschi centrano il bronzo in rimonta nel K2 500 agli Europei

Dopo i due argenti di ieri nella paracanoa, arriva la prima medaglia in una specialità olimpica della canoa velocità per l’Italia agli Europei senior 2025 in corso a Racice (Cechia): Samuele Burgo e Tommaso Freschi centrano il bronzo e salgono sul gradino più basso del podio nel K2 500 maschile.

Il titolo continentale va ai tedeschi Jacob Schopf e Max Lemke, che conquistano la medaglia d’oro con il crono di 1:27.107, andando a precedere i padroni di casa cechi Jakub Spicar e Daniel Havel, che si tingono d’argento con il tempo di 1:27.340, a 0.233.

A soli 9 centesimi dalla piazza d’onore si fermano gli azzurri Samuele Burgo e Tommaso Freschi, i quali salgono sul gradino più basso del podio con il crono di 1:27.430, a 0.323, salvando la medaglia di bronzo per appena 7 centesimi. Restano ai piedi del podio, infatti, i lituani Mindaugas Maldonis ed Andrej Olijnik, quarti in 1:27.500, a 0.393.

Grande rimonta quella degli azzurri, transitati al nono ed ultimo posto al rilevamento cronometrico di metà gara in 44.496: il K2 italiano è l’unico a scendere sotto i 43″ negli ultimi 250 metri, coperti in 42.934, recuperando ben 6 posizioni ed arpionando così il podio.

ORDINE K2 500 MASCHILE

1 GER Jacob SCHOPF/Max LEMKE 1:27.107

2 CZE Jakub SPICAR/Daniel HAVEL 1:27.340 +0.233

3 ITA Samuele BURGO/Tommaso FRESCHI 1:27.430 +0.323

4 LTU Mindaugas MALDONIS/Andrej OLIJNIK 1:27.500 +0.393

5 HUN Levente KURUCZ/Mark OPAVSZKY 1:27.843 +0.736

6 POL Alex BORUCKI/Valerii VICHEV 1:28.107 +1.000

7 SRB Veljko VJESTICA/Marko DRAGOSAVLJEVIC 1:28.400 +1.293

8 BEL Bram SIKKENS/Artuur PETERS 1:28.450 +1.343

9 UKR Oleh KUKHARYK/Ihor TRUNOV 1:30.070 +2.963