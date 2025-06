Canoa, Tacchini: “Secondo titolo in tre anni”. Casadei: “Il futuro? Vedremo ai Mondiali”

Carlo Tacchini e Gabriele Casadei hanno conquistato la medaglia d’oro nel C2 500 agli Europei di canoa velocità, che si concludono oggi nelle acque di Racice (Cechia). Gli azzurri si sono esaltati alla Labe Arena nella specialità di cui sono vice campioni olimpici e in cui si erano già laureati Campioni d’Europa nel 2023 a Cracovia, riuscendo a regolare per nove centesimi gli spagnoli Daniel Grijalba e Adrian Siero.

Prestazione davvero maestosa da parte dei nostri portacolori, che hanno ribadito la loro caratura in campo continentale e che si possono lanciare con grande ottimismo verso i Mondiali, che si disputeranno all’Idroscalo di Milano dal 20 al 24 agosto. Il risultato è davvero rimarchevole per due colossi, che hanno regalato all’Italia il primo oro di questa spedizione in discipline olimpiche dopo il bronzo di Samuele Burgo e Tommaso Freschi nel K2 500.

I due azzurri hanno espresso la loro soddisfazione al termine della gara. Tacchini soddisfatto: “Questo è il secondo titolo in tre anni, siamo felici“. Casadei si è già proiettato verso i prossimi appuntamenti: “Cosa ci aspettiamo dal futuro? Vedremo a Milano“.