Canoa slalom, Xabier Ferrazzi ottavo nel K1 a La Seu d’Urgell

A breve distanza dal sesto posto di Stefanie Horn arriva un altro piazzamento in top ten per l’Italia nella prima tappa della Coppa del Mondo 2025 di canoa slalom: a La Seu d’Urgell, in Spagna, la prima giornata di gare si conclude con la finale del K1 maschile, in cui si registra l’ottavo posto di Xabier Ferrazzi.

Nella finale del kayak monoposto maschile arriva la doppietta francese con la vittoria di Titouan Castryck, primo con un percorso netto in 81.90, davanti al connazionale Anatole Delassus, alla piazza d’onore facendo registrare a sua volta una discesa priva di penalità con il tempo di 82.78, con un ritardo di 0.88.

Sale sul gradino più basso del podio l’australiano Lucien Delfour, che paga a carissimo prezzo 2 penalità e chiude terzo in 83.56, a 1.66. Ottava piazza per Xabier Ferrazzi, con 2 penalità ed il crono di 86.90, a 5.00. Eliminato in batteria, invece, l’altro azzurro in gara, Marcello Beda, 21°, nonostante un percorso netto, in 88.40.