Canoa slalom, Stefanie Horn sesta nel kayak in Coppa del Mondo a La Seu d’Urgell

Si apre la stagione 2025 della Coppa del Mondo di canoa slalom: la prima tappa, scattata quest’oggi a La Seu d’Urgell, in Spagna, porta in dote all’Italia, nella finale del kayak individuale femminile, il sesto posto di Stefanie Horn. L’altra azzurra in gara, Chiara Sabattini, esce nelle batterie col 37° tempo.

Nella finale del K1 femminile Stefanie Horn si classifica sesta con un percorso netto in 95.96, a 2.46 dalla vincitrice odierna, la slovacca Sona Stanovska, che si impone in 93.50 nonostante due penalità. Piazza d’onore per la transalpina Camille Prigent, seconda con un percorso netto in 94.31, a 0.81.

Completa il podio l’andorrana Monica Doria, terza con 2 penalità in 94.61, a 1.11 dalla vetta. Stefanie Horn aveva centrato l’accesso alla finale grazie al 10° posto in batteria con 2 penalità in 100.99, mentre era stata eliminata Chiara Sabattini, 37ma con 8 penalità in 115.30.