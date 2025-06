Canoa slalom, Micozzi settimo e Bertoncelli ottava nel C1 in Coppa del Mondo a Pau

Va in archivio anche la seconda giornata di gare a Pau, in Francia, località in cui è in corso di svolgimento la seconda tappa della Coppa del Mondo 2025 di canoa slalom: sessioni dedicate interamente alla canadese, con le prove individuali che premiano il britannico Ryan Westley e l’australiana Jessica Fox, mentre in casa Italia centrano l’ultimo atto Flavio Micozzi, settimo, e Marta Bertoncelli, ottava.

Nella canadese individuale maschile percorso netto per gli atleti sul podio: arriva il successo del britannico Ryan Westley, primo in 97.74, davanti al transalpino Yohann Senechault, secondo in 98.13, a 0.39, ed allo spagnolo Miquel Travé, terzo in 98.37, a 0.63. Settima piazza, a sua volta con un percorso netto, per Flavio Micozzi, con il crono di 103.73, a 5.99. Escono di scena nelle eliminatorie, invece, nonostante i percorsi netti, Martino Barzon, 18°, e Marino Spagnol, 27°.

Nella canadese individuale femminile si impone l’australiana Jessica Fox, che domina nonostante 2 penalità e vince in 107.62, infliggendo distacchi pesanti a tutte le avversarie: piazza d’onore per la ceca Gabriela Satkova, seconda con in percorso netto in 110.89, a 3.27, gradino più basso del podio per la francese Angele Hug, terza con 2 penalità in 111.69, a 4.07. Ottavo posto per Marta Bertoncelli, nonostante il percorso netto, con il tempo di 122.90, a 15.28. Esce nelle batterie, invece, Elena Borghi, 18ma con 2 penalità a causa delle quali manca l’accesso alla finale.