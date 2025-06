Canoa slalom, Flavio Micozzi decimo nella canadese in Coppa del Mondo a La Seu d’Urgell

L’Italia finisce lontana dalla zona podio anche nella gara della canadese maschile nella prima tappa di Coppa del Mondo di canoa slalom. A La Seu d’Urgell, in Spagna, Flavio Micozzi, unico qualificato della pattuglia italiana, deve accontentarsi delle posizioni di rincalzo.

Il portacolori azzurro chiude la sua prestazione con un percorso netto nel tempo di 92.81, staccato di 5.19 dal vincitore di giornata. Micozzi chiude la sua gara in decima posizione peggiorando così di diverse posizioni la bella prova offerta in mattinata.

Nelle batterie del mattino l’italiano aveva chiuso la sua prova con il crono di 91.16 e con un percorso netto che gli era valso la quarta posizione. Eliminati invece Marino Spagnol, venticinquesimo in 96.36, a 7.56 dalla prima posizione, e Martino Barzon, quarantesimo in 99.50 con 4 penalità.

Si aggiudica la vittoria lo slovacco Luka Bozic, che completa la sua prova in 87.62, percorso netto per lui, e precede di 1.17 il britannico Adam Burgess, secondo in 88.79. Completa il podio di giornata in terza posizione il francese Nicolas Gestin. L’atleta transalpino completa il percorso in 89.29 con due penalità.