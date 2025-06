Canoa Slalom, Marta Bertoncelli chiude quarta nel C1 short in Coppa del Mondo di Praga

La prima giornata della tappa di Coppa del Mondo di canoa slalom in programma a Praga fino a domenica si caratterizza per le gare veloci. Il miglior piazzamento di giornata della spedizione italiana è quello di Marta Bertoncelli. L’azzurra chiude quarta nella canadese short donne.

Nella finale del kayak short femminile s’impone l’australiana Jessica Fox con il tempo di 55.61 ed un percorso netto. Alle sue spalle, senza commettere errori, arriva Klaudia Zwolinska. La polacca ferma il cronometro su 58.01, a 2.40 dalla vincitrice. Completa il podio, con percorso netto, la tedesca Emily Apel, terza on 58.67. Niente da fare per l’azzurra Chiara Sabattini che nelle batterie del mattino chiude al ventitreesimo posto con 64.29 e due penalità.

Nel kayak short uomini si aggiudica il successo finale lo slovacco Jakub Grigar che chiude la sua prova con 48.71 e il percorso netto. Si piazza al secondo posto il belga Gabriel De Coster, 49.09 e percorso netto anche per lui. Completa il podio Mateusz Polaczyk. Il polacco chiude la sua prova in 49.43, staccato di 0.72 dal vincitore, e non incappa in penalità.

Fuori nelle batterie i tre azzurri. Ventisettesima posizione con il tempo di 53.88 e due penalità per Xabier Ferrazzi. Il cronometro si ferma su 54.40, a cui si aggiungono quattro penalità, per Giovanni De Gennaro che deve accontentarsi del trentunesimo posto. Conclude trentacinquesimo, 56.20 il suo tempo e due penalità, Michele Pistoni.

Nella finale della canadese short donne ottiene uno splendido quarto posto Marta Bertoncelli. L’azzurra conclude la sua prova con il crono di 63.94 ed il percorso netto. Vince la gara la ceca Gabriela Sakkova che completa il percorso netto in 59.93, alle sue spalle si piazzano la sorella Martina Satkova, 63.46 e percorso netto, e la tedesca Andrea Herzog, 63.68 e due penalità per lei. Esce nelle batterie, ventiseiesima posizione per lei, Elena Borghi che chiude con due penalità e il tempo di 84.38.

Nella finale della canadese short uomini vince con il tempo di 52.57 e percorso netto il britannico Adam Burgess. Alle sue spalle arriva lo sloveno Lin Ziga Hocevar, secondo in 53.00, il percorso è netto anche per lui. Completa la composizione del podio il francese Nicolas Gestin con 54.12. Chiude in diciannovesima posizione, con due penalità e il tempo di 58.74, l’azzurro Flavio Micozzi, arriva ventiseiesimo Martino Barzon con il crono di 60.60. Paolo Ceccon termina trentesimo con 61.13 e quattro penalità.