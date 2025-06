Canoa slalom, l’Italia si conferma nella Top 10 delle varie specialità nella prima tappa di Coppa del Mondo

L’Italia chiude la prima tappa di Coppa del Mondo di canoa slalom senza podi, ottiene però diverse conferme e buoni piazzamenti nelle varie specialità. Nell’intensa quattro giorni di gare disputata in Spagna il miglior piazzamento raggiunto dalla spedizione tricolore è il sesto posto. Da venerdì 13 a domenica 15 si replica con il secondo appuntamento stagionale in programma a Pau, in Francia. Nella prossima tappa rientrerà in gara Giovanni De Gennaro, oro olimpico a Parigi 2024 nel K1.

Nel K1 femminile Stefanie Horn si classifica in sesta posizione, a 2:46 dalla slovacca Sona Stanovska, e guadagna quattro posizioni rispetto alle batterie. Chiude invece molto lontana ed esce già nelle batterie dalla mattina, con il trentasettesimo tempo complessivo, Chiara Sabattini.

Nel K1 maschile si conferma nella Top 10 Xabier Ferrrazzi. A La Seu d’Urgell l’azzurro, staccato di cinque secondi dal vincitore Titouan Castryck, chiude la sua prova in 86.90, con due penalità e l’ottava posto perdendo una posizione rispetto al mattino. Si ferma invece alle batterie, ventunesimo crono con 88.40, la corsa di Marcello Beda a cui non basta aver compiuto il percorso netto.

Si confermano nell’élite della specialità anche Elena Borghi e Marta Bertoncelli nella C1. Borghi ottiene il pass per la sfida decisiva con il quarto tempo nelle batterie del mattino e chiude poi in sesta posizione con il tempo di 104.64, percorso accompagnato da due penalità. Bertoncelli è settima con 104.70 e due penalità. Nella gara maschile della stessa specialità Flavio Micozzi deve accontentarsi della decima posizione con il percorso netto compiuto in 92.81.

Nel kayak cross Chiara Sabattini conclude con il quindicesimo posto dopo aver terminato in ventitreesima posizione la gara individuale. Nessun rappresentante azzurro ha invece partecipato nella gara maschile della medesima specialità. Si torna subito al lavoro per preparare l’appuntamento del fine settimana.