Canoa slalom, inizia la Coppa del Mondo: tutte le novità dell’edizione 2025

La nuova stagione della Coppa del Mondo di canoa slalom e cross kayak scatterà a La Seu d’Urgell (Spagna) con la tappa che andrà in scena da venerdì 6 a domenica 8 giugno: numerose novità regolamentari attendono gli atleti che saranno in gara sul circuito maggiore.

Nelle prove individuali della canoa slalom (canadese e kayak, maschili e femminili) scompariranno le semifinali: non ci saranno prove d’appello per gli atleti in gara, in quanto saranno direttamente le batterie a promuovere in finale gli autori dei 12 migliori tempi.

Nel kayak cross (maschile e femminile), invece, verrà introdotta la gara individuale al posto del consueto time trial che serviva per la qualificazione al tabellone ad eliminazione diretta: oltre a definire le batterie, la prova a cronometro definirà anche una classifica a sé stante.

Il calendario di quest’anno vede due novità: le sedi di gara di Pau (Francia), dal 12 al 15 giugno, e Lubiana-Tacen (Slovenia), dal 28 al 31 agosto, sostituiranno quelle di Ivrea (Italia) e Cracovia (Polonia), mentre ad Augusta (Germania), dove lo scorso anno si era aperta la Coppa del Mondo, si disputerà la Finale, dal 4 al 7 settembre.

I vincitori della Coppa del Mondo 2024 sono stati l’australiana Jessica Fox (C1 femminile), lo slovacco Matej Benus (C1 maschile), la tedesca Ricarda Funk (K1 femminile), il francese Anatole Delassus (K1 maschile) ed i britannici Kimberley Woods (kayak cross femminile) e Joseph Clarke (kayak cross maschile).

Numerosi si preannunciano i pretendenti ai loro troni: fari puntati nel C1 maschile sul giovane sloveno Ziga Lin Hocevar, già secondo lo scorso anno, mentre nel K1 maschile c’è grande attesa per il duello tutto azzurro tra Xabier Ferrazzi ed il campione olimpico Giovanni De Gennaro.

I campioni europei 2025 nella canadese individuale, l’andorrana Monica Doria e lo spagnolo Miquel Travé, cercheranno conferme, mentre la brasiliana Ana Satila e la statunitense Evy Leibfarth cercheranno di essere competitive in tutte le specialità.