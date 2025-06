Canoa slalom, il campione olimpico Giovanni De Gennaro torna a ruggire ed è sul podio in Coppa del Mondo a Praga!

La nota lieta della seconda giornata di gare della tappa di Coppa del Mondo di Praga arriva alla fine. Nel kayak maschile l’olimpionico Giovanni De Gennaro torna a ruggire e conquista, con pieno merito, il gradino più basso del podio e porta a casa una splendida medaglia di bronzo concludendo a poca distanza dai primi due.

Nella finale del kayak la medaglia d’oro di Parigi 2024 completa il percorso netto con il tempo di 88.94 e chiude la sua prestazione in terza posizione, staccato di 2.59 dal primo classificato. Vince la gara il francese Titouan Castryck con il tempo di 86.35 precedendo il connazionale Anatole Delassus, secondo dopo aver completato il percorso netto in 87.38. Esce nelle batterie, quindicesimo tempo per lui con 93.07 e quattro penalità, Xabier Ferrazzi. Conclude al cinquantaduesimo posto con 148.81 Michele Pistoni.

Nella finale della canadese donne la slovacca Zuzana Pankova si aggiudica la gara completando il percorso netto in 103.29. Al secondo posto arriva la slovena Eva Alina Hocevar con 103.92, completa il podio la tedesca Andrea Herzog, terza in 104.91 e con due penalità. Si fermano nelle batterie le azzurre. Elena Borghi conclude la sua prova in quattordicesima posizione con 111.66 e due penalità, si piazza venticinquesima Marta Bertoncelli con 116.96 al termine di una prova nella quale incappa in quattro penalità.

Nel C1 maschile il podio parla francese. Tre atleti transalpini occupano infatti le prime tre posizioni. Vince Nicolas Gestin in 94.11, due penalità per lui, precedendo il connazionale Mewen Debliquy, secondo con un percorso netto in 94.14. Conclude in terza posizione Yohann Senechaul che completa la sua prova con 94.19. Conquista l’undicesimo posto, con 152.10, Martino Barzon. Si ferma in ventottesima posizione, 104.66 è il suo tempo, Paolo Ceccon, chiude in trentaseiesima posizione Flavio Micozzi con 108.50.

Nella finale del kayak femminile l’americana Evy Leibfarth si aggiudica la vittoria completando il percorso netto in 97.76, si piazza seconda la francese Camille Prigent che chiude la sua prova in 98.48, staccata di 0.72 dalla vincitrice. Completa il podio Lois Leaver. La britannica completa la sua performance in 99.78 incappando però in due penalità. Si ferma in trentesima posizione l’unica azzurra in gara. Chiara Sabattini conclude la sua prova con il tempo di 121.90 e sei penalità.