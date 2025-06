Canoa slalom, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Pau: torna Giovanni De Gennaro

Nemmeno il tempo di archiviare la prima tappa della Coppa del Mondo 2025 di canoa slalom, conclusasi quest’oggi a La Seu d’Urgell, in Spagna, che è già il momento di concentrarsi sul secondo appuntamento stagionale, che si terrà da venerdì 13 a domenica 15 giugno a Pau, in Francia.

Saranno 10, nel complesso, gli azzurri al via: nella canadese maschile contingente massimo per l’Italia, che schiera Martino Barzon, Flavio Micozzi e Marino Spagnol, mentre nella canadese femminile saranno al via Marta Bertoncelli ed Elena Borghi.

Nel kayak maschile si registra il ritorno di Giovanni De Gennaro, che si aggiunge a Xabier Ferrazzi e Marcello Beda, già protagonisti in Spagna, mentre nel kayak femminile vengono confermate Stefanie Horn e Chiara Sabattini. Tutti gli azzurri del K1, con l’eccezione di Beda, saranno impegnati anche nel kayak cross.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

KAYAK MASCHILE

C.S. CARABINIERI: Giovanni DE GENNARO, Xabier FERRAZZI

C.S. AERONAUTICA MILITARE: Marcello BEDA

KAYAK FEMMINILE

GR. SP. MARINA MILITARE: Stefanie HORN

G.S. FIAMME AZZURRE: Chiara SABATTINI

CANADESE MASCHILE

C.S. AERONAUTICA MILITARE: Martino BARZON

GR. SP. MARINA MILITARE: Flavio MICOZZI

C. C. SACILE: Marino SPAGNOL

CANADESE FEMMINILE

C.S. CARABINIERI: Marta BERTONCELLI, Elena BORGHI

KAYAK CROSS MASCHILE

C.S. CARABINIERI: Giovanni DE GENNARO, Xabier FERRAZZI

KAYAK CROSS FEMMINILE

G.S. FIAMME AZZURRE: Chiara SABATTINI

GR. SP. MARINA MILITARE: Stefanie HORN