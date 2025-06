Canoa slalom, Giovanni De Gennaro settimo nel K1 a Pau in Coppa del Mondo

Cala il sipario sulla prima giornata di gare a Pau, in Francia, sede della seconda tappa della Coppa del Mondo 2025 di canoa slalom, dedicata esclusivamente al K1, con batterie e finali: doppietta tedesca, con le vittorie di Noah Hegge e Ricarda Funk, mentre tra i tre italiani giunti all’ultimo atto il migliore è Giovanni De Gennaro, settimo, mentre Chiara Sabattini e Xabier Ferrazzi non riescono a centrare la top ten. Esclusi nelle batterie, infine, Marcello Beda e Stefanie Horn.

Nel kayak individuale maschile il migliore degli italiani è Giovanni De Gennaro, settimo con 4 penalità in 95.30, il quale fa meglio in finale di Xabier Ferrazzi, 13° con 6 penalità in 102.10. Percorso netto per gli atleti sul podio: la vittoria va al tedesco Noah Hegge, primo in 91.48, davanti al transalpino Anatole Delassus, secondo in 92.70, a 1.22, ed all’australiano Lucien Delfour, terzo in 93.61, a 2.13. Nelle eliminatorie, in cui avevano passato il turno Ferrazzi, secondo, e De Gennaro, decimo, era uscito di scena, invece, Marcello Beda, 25°.

Nel kayak individuale femminile l’azzurra Chiara Sabattini si classifica 11ma con 4 penalità in 116.01, a 14.01 dalla tedesca Ricarda Funk, che si impone grazie ad un percorso netto in 102.00. Piazza d’onore per la transalpina Eva Pietracha, seconda con 2 penalità in 103.22, a 1.22, gradino più basso del podio per la britannica Lois Leaver, terza con 2 penalità in 103.88, a 1.88. Nelle batterie, dove Sabattini era entrata in finale con l’ottavo crono, era stata eliminata l’altra italiana Stefanie Horn, 39ma a causa di un salto di porta.