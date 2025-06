Canoa slalom, Chiara Sabattini seconda nel kayak cross in Coppa del Mondo a Pau

Si chiude con un magnifico podio per l’Italia la seconda tappa della Coppa del Mondo 2025 di canoa slalom, andata in scena a Pau, in Francia: nel kayak cross femminile centra uno splendido secondo posto Chiara Sabattini, battuta solo dall’iberica Miren Lazkano, mentre tra gli uomini si impone l’altro spagnolo Pau Echaniz.

KAYAK CROSS

SPECIALITA’ OLIMPICHE

Nel kayak cross femminile l’azzurra Chiara Sabattini coglie un importantissimo secondo posto, cedendo nella finale a quattro soltanto alla spagnola Miren Lazkano, mentre completa il podio l’altra iberica Maialen Chourraut, terza a causa di una penalità, infine viene declassata in quarta posizione la ceca Olga Samkova.

Nel kayak cross maschile arriva l’affermazione dello spagnolo Pau Echaniz, che nell’ultimo atto precede il ceco Matyas Novak, secondo, il transalpino Mathurin Madore, terzo, e l’altro iberico David Llorente, quarto. Escono nelle batterie sia Giovanni De Gennaro, al 25° posto assoluto, e Xabier Ferrazzi, in 30ma piazza complessiva.

SPECIALITA’ NON OLIMPICHE

Nel kayak cross individuale femminile, valido anche come qualificazione per il tabellone ad eliminazione diretta, vince la transalpina Camille Prigent, al successo in 57.91, la quale va a precedere la slovena Ajda Novak, alla piazza d’onore in 58.55, e l’australiana Jessica Fox, che sale sul gradino più basso del podio in 58.68, mentre Chiara Sabattini si attesta in 19ma posizione in 62.21.

Nel kayak cross individuale maschile, utile a definire anche le batterie per le sfide ad eliminazione diretta, il successo va al ceco Jakub Krejci, che si impone in 53.02, davanti al britannico Sam Leaver, alla piazza d’onore in 53.12, ed all’altro ceco Matyas Novak, terzo in 53.41. Nona posizione per Giovanni De Gennaro in 54.11, 18ma piazza per Xabier Ferrazzi in 54.94.