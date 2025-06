Canoa slalom, Chiara Sabattini 15ma nel kayak cross in Coppa del Mondo

Cala il sipario sulla prima tappa della Coppa del Mondo 2025 di canoa slalom, andata in scena a La Seu d’Urgell, in Spagna: nel kayak cross l’Italia era rappresentata da una sola azzurra, Chiara Sabattini, che si classifica 15ma dopo aver chiuso al 23° posto la prova individuale.

Nel kayak cross femminile vince la transalpina Angele Hug, che va a precedere la ceca Tereza Kneblova, seconda, e la britannica Lois Leaver, terza. Chiara Sabattini, eliminata nei quarti di finale, si piazza al 15° posto assoluto. Nel kayak cross individuale femminile, valido anche come qualificazione per il tabellone ad eliminazione diretta, si impone la spagnola Miren Lazkano, davanti alla transalpina Camille Prigent, alla piazza d’onore, ed alla slovena Eva Alina Hocevar, sul gradino più basso del podio. Chiara Sabattini si classifica 23ma.

Nel kayak cross maschile arriva l’affermazione dell’iberico Manuel Ochoa, il quale supera il britannico Jonny Dickson, alla piazza d’onore, e l’elvetico Jan Rohrer, sul gradino più basso del podio. Nel kayak cross individuale maschile, utile a definire anche le batterie per le sfide ad eliminazione diretta, il successo va al britannico Jonny Dickson, davanti allo svizzero Jan Rohrer, secondo, ed al transalpino Benjamin Renia, terzo. Non c’erano azzurri in gara in questa specialità.